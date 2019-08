Pokémon Masters ya se puede descargar de manera oficial en todo el mundo y así puedes jugarlo [TUTORIAL]

Las últimas

[{"id":129727,"title":"Atenci\u00f3n: los precios de las entradas para el choque entre Alianza Lima y Municipal en Trujillo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-precios-entradas-choque-deportivo-municipal-trujillo-129727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/16\/5c8dbbaf7ae10.jpeg"},{"id":129730,"title":"Manuel Heredia fue elegido el portero de la fecha del Torneo Clausura y sue\u00f1a con llegar a la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-manuel-heredia-elegido-portero-fecha-pide-seleccion-129730","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/23\/5d607a7c8150e.jpeg"},{"id":129573,"title":"\u00a1Dura ca\u00edda! Internacional no pudo con Flamengo que avanz\u00f3 a semifinales de Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-vs-flamengo-vivo-directo-online-fox-sports-facebook-vuelta-cuartos-copa-libertadores-2019-nczd-129573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6734d725bea.jpeg"},{"id":129588,"title":"Per\u00fa vs Bolivia EN VIVO: 'matadoras' se ponen arriba 2-0 en su debut en el Sudamericano de V\u00f3ley","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-bolivia-vivo-directo-online-via-movistar-deportes-seleccion-peruana-debuta-campeonato-sudamericano-voleibol-femenino-cajamarca-129588","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6731d72a339.jpeg"},{"id":129358,"title":"Paolo Guerrero fuera de la Copa Libertadores: Flamengo elimin\u00f3 a Inter de Porto Alegre en el Beira R\u00edo","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-vs-flamengo-vivo-copa-libertadores-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-paolo-guerrero-estadisticas-alineaciones-fox-sports-fox-sports-2-porto-alegre-beira-rio-br-pe-nnda-nnrt-129358","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/21\/5d5e07e4c7871.jpeg"},{"id":129729,"title":"Serie liquidada: 'Gabigol' marc\u00f3 el 1-1 ante Inter y clasific\u00f3 a Flamengo a 'semis' de Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/internacional-vs-flamengo-vivo-ver-gol-gabigol-1-1-mengao-copa-libertadores-2019-video-129729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6736a36dbdc.jpeg"},{"id":129601,"title":"\u00a1Peg\u00f3 en Ambato! T\u00e9cnico Universitario venci\u00f3 a Emelec por cuartos de final de la Copa Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-tecnico-universitario-vivo-online-directo-tv-cable-teleamazonas-directv-sports-goltv-copa-ecuador-2019-estadio-bellavista-cuartos-final-nczd-live-sports-event-129601","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67339d062e8.jpeg"},{"id":129593,"title":"\u00a1Empate en el Nou Camp! Le\u00f3n y Santos Laguna se jugaron un partidazo por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/leon-vs-santos-laguna-vivo-online-directo-fox-sports-liga-mx-2019-fecha-7-fox-sports-tv-azteca-tudn-telemundo-estadio-nou-camp-nczd-live-sports-event-129593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6730f5f0613.jpeg"},{"id":129728,"title":"Con suspenso y VAR: Rodrigo marc\u00f3 el 1-0 e Internacional se pone a un gol de los penales en Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gol-rodrigo-internacional-vs-flamengo-pone-1-0-pone-gol-penales-copa-libertadores-video-129728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6734c053b8b.jpeg"},{"id":129726,"title":"El Inter sue\u00f1a con la remontada: Rodrigo Lindoso marc\u00f3 el 1-0 ante Flamento tras chequeo del VAR [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/internacional-vs-flamengo-vivo-ver-gol-rodrigo-lindoso-chequeo-var-copa-libertadores-video-129726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67337ebd483.jpeg"},{"id":129612,"title":"Sac\u00f3 el raquetazo: Novak Djokovic venci\u00f3 a Londero y avanz\u00f3 a la tercera ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/novak-djokovic-vs-juan-ignacio-londero-vivo-directo-online-gratis-live-via-espn-chocan-segunda-ronda-us-open-2019-grand-slam-estadounidense-nueva-york-nczd-129612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67334ec0054.jpeg"},{"id":129724,"title":"Con el 'Oreja' Flores: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 la Sub 20 de Ahmed que estuvo cerca de clasificar a un Mundial?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ultima-sub-20-hizo-sonar-clasificar-mundial-fotos-129724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67209352d64.jpeg"},{"id":129723,"title":"Pok\u00e9mon Masters ya se puede descargar de manera oficial en todo el mundo y as\u00ed puedes jugarlo [TUTORIAL]","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-masters-llega-mundo-puedes-descargar-manera-oficial-juego-tutorial-viral-trucos-batallas-nnda-nnrt-129723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d672c9abb15d.jpeg"},{"id":129719,"title":"Se cae 'La Bombonera': Francesco Totti confirm\u00f3 que se unir\u00e1 a De Rossi en Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-francesco-totti-visitara-daniele-rossi-argentina-nczd-129719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d671b35a8e44.jpeg"},{"id":129604,"title":"\u00a1Desde Aguascalientes!Necaxa vs Toluca EN VIVO v\u00eda TUDN: chocan por la fecha 7 del Apertura Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/necaxa-vs-toluca-vivo-online-directo-tudn-univision-televisa-apertura-2019-liga-mx-espn-estadio-victoria-fecha-7-nczd-live-sports-event-129604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d669a1758b46.jpeg"},{"id":129579,"title":"Cruz Azul vs.Tijuana EN VIVO con Yotun: juegan v\u00eda FOX Sports por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-tijuana-vivo-online-directo-fox-sports-liga-mx-apertura-2019-fecha-hora-canal-tv-azteca-tudn-televisa-estadio-caliente-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-129579","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/27\/5d65c7183b29a.jpeg"},{"id":129722,"title":"De h\u00e9roe a villano: Yordy Reyna err\u00f3 penal y la felicidad dur\u00f3 poco para Vancouver en duelo por MLS [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/yordy-reyna-falla-penal-vancouver-vs-montreal-delantero-peruano-tuvo-2-0-arquero-tapo-disparo-mls-video-129722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6724b189864.jpeg"},{"id":129721,"title":"Efecto selecci\u00f3n: Yordy Reyna volvi\u00f3 al gol en la MLS y marc\u00f3 el 1-0 del Vancouver ante Montreal [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/yordy-reyna-gol-mls-delantero-peruano-marco-1-0-montreal-impact-video-129721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d671fc918646.jpeg"},{"id":129720,"title":"\u00a1Una m\u00e1s para Per\u00fa! Rodrigo Santill\u00e1n se qued\u00f3 con la medalla de bronce en 100 metros espalda en los Parapanamericanos","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-2019-rodrigo-santillan-quedo-medalla-bronce-100-metros-espalda-natacion-video-129720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67226b1c148.jpeg"},{"id":129717,"title":"\u00bfGoogle Maps capta fantasmas en campo de concentraci\u00f3n de Austria? Esta es la verdad","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-capta-fantasmas-campo-concentracion-austria-aplicaciones-smartphone-viral-street-view-129717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d671b09a26ba.jpeg"},{"id":129441,"title":"Boca Juniors clasific\u00f3 a semifinales de la Copa Libertadores y espera a River Plate o Cerro Porte\u00f1o","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-liga-quito-vivo-copa-libertadores-seguir-directo-vuelta-cuartos-final-fox-sports-bombonera-ramon-abila-futbol-gratis-online-argentina-ecuador-nnda-nnrt-129441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d64449ed8215.jpeg"},{"id":129718,"title":"El VAR lo cobr\u00f3: mano de Aquino, penal para Santos y Furch anota el 1-0 en el Nou Camp por Apertura 2019 Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/leon-vs-santos-laguna-vivo-penal-aquino-gol-furch-1-0-nou-camp-apertura-2019-liga-mx-video-129718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d671af06033b.jpeg"},{"id":129709,"title":"Celebra el Real Madrid: PSG rechaz\u00f3 la \u00faltima oferta del Barcelona por Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-psg-rechazo-ultima-oferta-azulgranas-brasileno-fichajes-2019-129709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d670bb1e10bd.jpeg"},{"id":129556,"title":"\u00a1Te espero, River! Boca Juniors empat\u00f3 con Liga de Quito y se meti\u00f3 a semifinales de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-liga-quito-vivo-online-directo-gratis-fox-sports-fox-play-buenos-aires-argentina-copa-libertadores-2019-nczd-129556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d671686631b5.jpeg"},{"id":129672,"title":"Claudio Vivas proyect\u00f3 un video en plena conferencia de prensa para denunciar irregularidades en Moyobamba","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-claudio-vivas-proyecto-video-plena-conferencia-prensa-denunciar-irregularidades-129672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66d4ed8d903.jpeg"},{"id":129645,"title":"El nuevo look de Pedro Gallese para los amistosos de la Selecci\u00f3n Peruana en Estados Unidos [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-nuevo-look-pedro-gallese-amistosos-seleccion-peruana-video-129645","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d641ce18fdf7.jpeg"},{"id":129715,"title":"Bienvenido a la Copa: De Rossi debut\u00f3 oficialmente con Boca en la Libertadores en La Bombonera [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-rossi-debuto-oficialmente-copa-libertadores-liga-quito-bombonera-129715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d6716e05602c.jpeg"},{"id":129633,"title":"\u00bfQu\u00e9 es de la vida de Mauricio Affonso, el exgoleador de Alianza Lima? [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vida-mauricio-affonso-exgoleador-intimo-video-129633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/29\/5cef088f96dbf.jpeg"},{"id":129596,"title":"Un tr\u00e1mite: Boca empat\u00f3 0-0 con Liga de Quito y pas\u00f3 a semifinales de la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-liga-quito-vivo-directo-fecha-horarios-canal-vuelta-cuartos-final-copa-libertadores-2019-fox-sports-telamazonas-tyc-sports-tv-publica-minuto-minuto-oficial-bombonera-129596","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67107c1bdc1.jpeg"},{"id":129665,"title":"Alianza Lima: Kevin Quevedo ser\u00eda manejado por el representante de Claudio Pizarro","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-kevin-quevedo-seria-manejado-representante-claudio-pizarro-129665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66c9d0649f6.jpeg"},{"id":129684,"title":"Para el mundo: los \u00faltimos jugadores que export\u00f3 el f\u00fatbol nacional","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-ultimos-jugadores-exporto-futbol-peruano-fotos-129684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66eb1f46b17.jpeg"},{"id":129713,"title":"\u00a1Tuvo su revancha! Rosbil Guill\u00e9n gan\u00f3 la medalla de oro en los 1500 metros en los Parapanamericanos 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/juegos-parapanamericanos-2019-rosbil-guillen-gano-medalla-oro-1500-metros-atletismo-video-129713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d670d6a1d3fb.jpeg"},{"id":129613,"title":"Cristian Garin vs. Mi\u00f1aur: se enfrentan el jueves en partido postergado por la segunda ronda del US Open 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/cristian-garin-vs-alex-minaur-vivo-directo-online-gratis-streaming-via-espn-sigue-partido-chileno-segunda-ronda-us-open-2019-nueva-york-nczd-129613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66a2abef098.jpeg"},{"id":129707,"title":"\u00a1Terribles im\u00e1genes! As\u00ed fue la fractura de tobillo que sufri\u00f3 Christian Cruz en duelo por Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/lesion-christian-cruz-boca-juniors-vs-liga-quito-vivo-fractura-tobillo-defensor-copa-libertadores-video-129707","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67065cdfae8.jpeg"},{"id":129710,"title":"Google Chromecast y el truco para encender tu televisor con el dispositivo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/encender-apagar-televisor-google-chromecast-viral-smartphone-aplicaciones-truco-nnda-nnrt-129710","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d670d0a8af99.jpeg"},{"id":129699,"title":"Como Paolo Guerrero: los cracks sudamericanos que no fueron convocados para la fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cracks-convocados-fecha-fifa-amistosos-internacionales-paolo-guerrero-fotos-129699","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66faccf1850.jpeg"},{"id":129706,"title":"Es la clave: lo que le ofrece PSG a Rakitic para que acepte y sea moneda de cambio del Barcelona por Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichaje-neymar-fc-barcelona-le-ofrece-psg-ivan-rakitic-operacion-129706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67074b1ef77.jpeg"},{"id":129686,"title":"Sorteo Champions League EN VIVO - Sigue aqu\u00ed en directo la fase de grupos de la Liga de Campeones 2019\/2020","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/sorteo-champions-league-vivo-sigue-directo-fase-grupos-liga-campeones-2019-2020-fecha-hora-canal-ver-canales-calendario-programacion-facebook-live-espn-fox-sports-nnda-nnrt-129686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66f24829a94.png"},{"id":91746,"title":"PS5 | PlayStation 5 | Fecha de lanzamiento, juegos y filtraciones de la consola de Sony","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-fecha-lanzamiento-precio-juegos-caracteristicas-tecnicas-mando-rumores-opiniones-debes-sony-consola-nueva-generacion-nnda-nnlt-91746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/21\/5bccf13b80b8c.jpeg"},{"id":129677,"title":"\"Avengers: Endgame\" no se percat\u00f3 de este error de Dr. Strange en la pelea final contra el Tit\u00e1n Loco","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-tuvo-garrafal-error-presentacion-dr-strange-pelea-thanos-vengadores-avengers-4-marvel-129677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66deb99a433.jpeg"},{"id":129704,"title":"Antes del cierre del libro de pases: Santos FC fich\u00f3 a Carlos Quevedo","categoria":"Segunda Divisi\u00f3n","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/segunda-division\/alianza-lima-santos-fc-ficho-carlos-quevedo-jugar-torneo-ascenso-129704","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d67008fb3ba5.jpeg"},{"id":129698,"title":"Una salida a la 'plaga' de lesiones: el cedido del Real Madrid que quiere regresar a Europa","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-lucas-silva-solucion-zidane-plaga-lesionados-129698","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66fbd5c8244.jpeg"},{"id":129702,"title":"Patricio \u00c1lvarez: \"Ojal\u00e1 que Kevin Quevedo pueda hacer un gol de 'chalaca' con la Selecci\u00f3n Peruana\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-lima-ojala-kevin-quevedo-pueda-gol-chalaca-seleccion-peruana-patricio-alvarez-129702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/24\/5d61ec12a29a2.jpeg"},{"id":129674,"title":"\"Avengers: Endgame\" y \"Godzilla: King of the Monsters\" cuentan con la misma caba\u00f1a que us\u00f3 Tony Stark","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-godzilla-king-of-the-monsters-comun-cabana-tony-stark-vengadores-marvel-avengers-4-129674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66d8f82043c.jpeg"},{"id":129701,"title":"Google Translate no deja a 'Jimin', de los BTS, y lo vuelve a 'trolear' en el traductor","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-translate-vuelve-trolear-jimin-bts-fans-quedan-impactadas-resultado-smartphone-traductor-viral-nnda-nnrt-129701","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/28\/5d66ff244e0a5.jpeg"},{"id":129692,"title":"\u00bfCerca al sexto Bal\u00f3n de Oro? Lionel Messi va a M\u00f3naco por el premio a Mejor Jugador de Europa","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-lionel-messi-premio-uefa-mejor-jugador-europa-argentino-monaco-galardon-cristiano-ronaldo-sadio-mane-129692","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/15\/5d558cf28b3df.jpeg"}]