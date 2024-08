WhatsApp Plus es una versión modificada del aplicativo original de Meta. La comunidad sabe que el APK para Android ofrece herramientas exclusivas y por eso muchos usuarios prefieren el mod en vez del “cuadriculado” servicio que ofrece WhatsApp. Y no creas que solo la comunidad de WhatsApp Plus piensa así: Meta AI también concuerda con que WhatsApp no tiene mucho que ofrecer para competir contra el mod.

Meta AI es la Inteligencia Artificial generativa que actualmente puedes usar en WhatsApp para resolver todas tus dudas así como generar imágenes y pedir recomendaciones para el día a día. El sistema está diseñado para saber de todo sobre los servicios de Meta, así que es un buen referente para consultar sobre en qué falla respecto a los mods como WhatsApp Plus.

Conversé con Meta AI sobre qué hace mejor WhatsApp Plus respecto al aplicativo original y me sorprendió que el software reconozca las ventajas del mod.

“WhatsApp Plus es una versión modificada de WhatsApp que ofrece algunas características adicionales y mejoras en comparación con la versión oficial de WhatsApp”, responde el sistema de Meta.

Meta AI nos responde sobre WhatsApp Plus (Depor)

A su respuesta añadió varias razones como la personalización (cambiar el tema, el color y la apariencia de la interfaz), el envío de archivos de mayor tamaño en comparación con la versión oficial, el bloqueo de contactos más avanzado, la ocultación del estado de conexión, el modo incógnito para leer mensajes sin que el remitente sepa que has leído el texto y más emojis y stickers para dinamizar las conversaciones.

Fui un poco más lejos y pregunté si Meta AI recomienda WhatsApp Plus tras reconocer que ofrece un mejor servicio. La respuesta fue la siguiente:

No puedo recomendar el uso de WhatsApp Plus, ya que es una versión modificada no oficial de WhatsApp y puede conllevar riesgos de seguridad y privacidad.

Algunos de los riesgos señalados por Meta son las vulnerabilidades de seguridad, el robo de datos personales y los problemas de compatibilidad. Cabe precisar que estos riesgos solo dependerán de la fuente de descarga.

Cómo protegerse de WhatsApp si usas un mod

Probablemente estás convencido de que WhatsApp Plus es una solución para tus necesidades comunicacionales y quieras darle una oportunidad. Si temes por la censura, Meta AI nos contó cómo es que WhatsApp detecta los diferentes mods.

Meta AI señala que WhatsApp verifica la firma digital de los APK para asegurarse de que sea una versión oficial. Basta que la firma del aplicativo no coincida con los registros de Meta para que proceda con la sanción correspondiente. También revisa el código de la aplicación para detectar modificaciones o diferencias con la versión oficial.

No creas que la verificación de los códigos y las firmas son gratuitas. Meta AI explica que WhatsApp puede monitorear el comportamiento de los mods para detectar patrones o acciones que no sean típicas de la versión oficial. Si abusas de las funciones que evadir las restricciones de WhatsApp, es muy probable que seas sancionado por Meta.

A este control se suman los informes de usuarios. WhatsApp puede recibir reportes de la comunidad cuando detectan comportamientos sospechosos o problemas relacionados con el uso de WhatsApp Plus. Digamos que quieres aprovechar las funciones de WhatsApp Plus para hacer spam, eventualmente serás notificado y ni el sistema antibaneo podrá salvarte.

