Un buen truco para vencer al sistema utilizando el sistema. Me explico. WhatsApp Plus es una versión modificada del sistema de mensajería de Meta y sus usuarios pueden verse afectados por los términos y condiciones del aplicativo original. Sin embargo, conversando con Meta AI, he descubierto cómo hace el sistema para detectar a los modders.

WhatsApp Plus es una interfaz que ofrece a los usuarios herramientas que no están disponibles en WhatsApp original, así como la capacidad de personalizar los botones, diseños y mucho más. Debido a que se trata de un APK desarrollado por profesionales ajenos a Meta, el aplicativo no está disponible en Google Play y, de ser descubierto por Meta, la cuenta podría ser bloqueada.

Meta AI sabe de todo respecto a cómo funciona WhatsApp, así que consultamos sobre cómo es que la plataforma detecta a los usuarios de WhatsApp Plus para que estos puedan evadir las restricciones.

La Inteligencia Artificial generativa respondió a nuestra consulta a partir de cinco puntos esenciales.

Meta AI explica que WhatsApp verifica la firma digital de los APK (como WhatsApp Plus) para asegurarse de que sea una versión oficial. Basta que la firma del aplicativo no coincida con los registros de Meta para que proceda con la sanción correspondiente. Otra manera de ser detectado es por el código de la aplicación que puede ser analizado por WhatsApp para detectar modificaciones o diferencias con la versión oficial. No creas que la verificación de los códigos y las firmas son gratuitas. Meta AI explica que WhatsApp puede monitorear el comportamiento de los mods para detectar patrones o acciones que no sean típicas de la versión oficial. Si abusas de las funciones que evadir las restricciones de WhatsApp, es muy probable que seas sancionado por Meta. A este control se suman los informes de usuarios. WhatsApp puede recibir reportes de la comunidad cuando detectan comportamientos sospechosos o problemas relacionados con el uso de WhatsApp Plus. Digamos que quieres aprovechar las funciones de WhatsApp Plus para hacer spam, eventualmente serás notificado y ni el sistema antibaneo podrá salvarte. Meta AI, por último, advierte que WhatsApp puede analizar el tráfico de red para detectar diferencias en la forma en que la aplicación se comunica con los servidores. Siendo WhatsApp Plus una interfaz, los servidores pueden detectar irregularidades en caso de que el usuario abuse de las funciones exclusivas del APK.

Las consecuencias por usar WhatsApp Plus

En caso de ser detectado por WhatsApp, los usuarios del mod pueden ser sancionados con el bloqueo de la cuenta durante un período determinado o la cancelación de la misma permanentemente si se trata de una violación grave de sus términos de servicio. También hay el riesgo de que WhatsApp restrinja algunas funcionalidades o características si detecta el uso de WhatsApp Plus.

La lección que nos Meta AI es no llamar la atención para que WhatsApp haga las investigaciones sobre el mod que estés usando, así sea WhatsApp Plus o cualquier otro. De hecho, los contactos de WhatsApp no sabrán que alguien usa un mod hasta que perciben actividades irregulares. Si no quieres correr el riesgo con tu cuenta personal, puedes indexar otro número para poner a prueba el mod. Solo ten cuidado, sé responsable y usa la versión más actual del mod para estar protegido a eventuales baneos.

