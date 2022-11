Faltan pocos días para el Black Friday (viernes 25) y el Cyber Monday (lunes 28), y miles de compradores online peruanos ya se alistan para conseguir las mejores ofertas antes de Navidad. Con el objetivo de ampliar los días de descuentos, Falabella.com anunció el lanzamiento de “Black Week” desde el jueves 24 hasta el lunes 28 para fusionar ambas fechas con descuentos de hasta 60% en categorías como tecnología.

Black Friday nació en EE. UU. a finales de los 60′s y rápidamente se extendió a nivel mundial convirtiéndose en uno de los dos días más importantes de ventas –junto a Cyber Monday– y marcando oficialmente el comienzo de la temporada navideña.

“Con el objetivo de que nuestros clientes puedan aprovechar al máximo el Black Friday y Cyber Monday, hemos decidido lanzar una gran campaña llamada “Black Week” desde este jueves 24 hasta el lunes 28 de noviembre, en la que podrán acceder a descuentos de hasta 60% de descuento, envíos gratis en miles de productos mayores a S/79 soles y descuentos especiales para pagos a través de la billetera virtual Fpay. Esta será sin dudas la campaña más grande e importante del año, en la cual esperamos tener un incremento de ventas de 30% en comparación a la campaña navideña de 2021″, aseguró Jason Huertas, director comercial de falabella.com.

De acuerdo a datos del marketplace, las categorías más buscadas por los clientes en línea son tecnología, siendo los grandes protagonistas: celulares, laptops, televisores, audio y electrohogar. Adicionalmente, otras categorías que tienen picos importantes en esta fecha son los juguetes, decoración del hogar como árboles y artículos navideños, moda, belleza, calzado y perfumería. Gran oportunidad de crecimiento para emprendedores

BLACK FRIDAY | Cinco tips de seguridad al comprar online

1. Asegurarse de utilizar plataformas verificadas. Revisar con detenimiento que los dominios sean los correctos.

2. Evitar ingresar información personal y/o sensible mediante una conexión a internet que no sea segura o confiable, pues puede ser un canal de sustracción de datos para hackers o ciberdelincuentes.

3. En caso de comprar a través de la plataforma de Mercado Libre, mantener el flujo de compra dentro de la plataforma oficial; es decir, no hacer las transacciones ni brindar datos personales por otros medios bajo ninguna circunstancia.

4. No compartir datos personales ni financieros como DNI, tarjetas de crédito, claves de seguridad, etc., en canales de comunicación que no sean la plataforma oficial.

5. Revisar los tiempos de entrega que manejan las plataformas y verificar que cuenten con un sistema de seguimiento en tiempo real para evitar inconvenientes con la recepción.

