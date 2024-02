La tecnología avanza y los nuevos smartphones son cada vez mejores y a precios más accesibles. El Redmi Note 13 Pro Plus 5G es una de las nuevas propuestas de Xiaomi con una ficha técnica más que interesante, ¿pero qué tanto se diferencia de los iPhone del pasado?

Echando un vistazo a los principales benchmark del mercado, hemos llegado a la conclusión de que el Redmi Note 13 Pro Plus 5G compite muy bien con el iPhone 12 Pro Max de Apple. Veamos qué tienen para ofrecer cada dispositivo.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G vs. iPhone 12 Pro Max

El teléfono de Xiaomi tiene una mayor frecuencia de actualización de pantalla (120Hz vs. 60Hz), así como una batería de más capacidad (5000 mAh vs. 3687 mAh) y carga potente (120 W frente a 18 W). El smartphone chino, por lo tanto, es más versátil porque podrás llegar de 0 a 100% en 22 minutos frente a la hora y media del teléfono de Apple. Por si esto fuera poco, el iPhone de por aquel entonces no venía con puerto USB-C, así que progresivamente será obsoleto y no tan práctico para los estándares actuales.

Y hablando de practicidad, el Redmi Note 13 Pro Plus 5G traer una versión más reciente de Bluetooth (v5.3) con escáner de huellas dactilares y un puerto de infrarrojos incorporado, para que conviertas tu celular en un control remoto universal. Tampoco hay que olvidar que el teléfono utiliza un tipo de memoria más rápido, el LPDDR5 3200 MHz.

En cambio, el iPhone 12 Pro Max tiene un mejor rendimiento (1143K versus 723K) según los informes de AnTuTu Benchmark, que proporcionan una visión general de la potencia de procesamiento, rendimiento gráfico, velocidad de lectura/escritura de almacenamiento, y otros aspectos clave.

A pesar de tratarse de un iPhone lanzado en 2020, el rendimiento de la cámara es óptimo y competitivo. Su cámara trasera tiene un zoom óptico de 2.5x, la selfie graba video en 4K y, en general, el sistema fotográfico se considera de mejor calidad por su calificación DxOMark. El equipo tarda bastante para cargar pero trae la carga inalámbrica de hasta 7,5 W.

El Redmi Note 13 Pro Plus 5G y el iPhone 12 Pro Max son teléfonos competitivos y, a pesar de las diferencias, comparten tantos pros como contras. Las actualizaciones del teléfono chino garantizan años de soporte mientras el equipo de iPhone está quedándose atrás con el tiempo, pero con características técnicas que lo hacen vigente.

Ficha técnica del Redmi Note 13 Pro Plus 5G

Pantalla: AMOLED de 6,67″ | 1.5K (2.712 x 1.220px) | 120 Hz | Hasta 1.800 nits

Dimensiones: 162,9 x 76 x 8,98 mm | 210,5 g

Procesador: Dimensity 7200 Ultra

RAM: 12 / 16 GB

Almacenamiento: 256 / 512 GB

Cámara frontal: 16 MP

Cámaras traseras: Principal: 200 MP, f/1.65, OIS | Gran angular: 8 MP | Macro: 2 MP

Batería: 5.000 mAh | Carga de 120W

Sistema operativo: MIUI 14 | Android 13

Conectividad: WiFi 6 | 5G | NFC | Bluetooth 5.2 | GPS | Infrarrojos

Otros: Certificación IP68 | Gorilla Glass Victus | Sensor de huellas en pantalla | Panel curvo y trasera de cristal

Ficha técnica del iPhone 12 Pro Max

Pantalla: Super Retina XDR | OLED de 6,7″ | Ratio 19.5:9 | FullHD+ a 2.778 x 1.184 | HDR10 | 458ppp

Procesador: Apple A14

SO: iOS 14

Conectividad y audio: 5G (sub‑6 GHz y mmWave) | Gigabit LTE con 4x4 MIMO y LAA4 | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con 2x2 MIMO | Bluetooth 5.0 | NFC

Versiones: 128 GB | 256 GB | 512 GB

Cámara trasera: 12 MP f/1.6 26mm OIS | 12 MP (tele) f/2.0 52mm OIS | 12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º | Cámara LiDAR | 4K@60fps | Grabación en Dolby Vision | Cámara lenta frontal

Cámara frontal: 12 MP f/2.2 | HDR

Batería: Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) | MagSafe 15W | Carga Qi de 7,5W

Otros: FaceID | Protección IP68

Dimensiones: 160,8 x 78,1 x 7,4 milímetros | 228 gramos