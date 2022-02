Como todo entra primero por los ojos, empecemos con el diseño del empaque del Redmi Watch 2 Lite. La caja es bastante sobria con el reloj en portada. En la parte de atrás podemos leer los principales atributos del dispositivo como el monitoreo de la saturación en sangre, los más de 100 modos de ejercicios y el GPS integrado.

Abrimos la caja del Redmi Watch 2 Lite y damos con el reloj. Lo primero que sentirás es la calidad del plástico de las correas y la caja. No es la más exclusiva, igualmente se siente cómodo al tacto aunque te dejará la impresión de ser algo corriente. El peso es de 35 gramos, por lo que ni lo sentirás puesto.

El botón sí es de aluminio con un cliqueo cómodo, las correas de poliuretano termoplástico vienen con un seguro para cambiarlas y la hebilla permite asegurar bien el reloj a la muñeca. Por lo demás, tenemos los sensores para el ritmo cardíaco y la saturación, el puerto de carga.

La pantalla del Redmi Watch 2 Lite es de 1.55 pulgadas con 320 x 360 píxeles de resolución. El nivel de brillo es aceptable, aunque no es automático. El diseño de las herramientas son minimalistas y necesitarás un poco de memoria para recordar qué hace cada una. El tamaño de las letras y su distribución están bien logrados, aunque el desplazamiento me resulta incómodo. Podrás notar cómo la pantalla se acomoda milisegundos después del contacto, por lo que da la sensación de lentitud. Ojo que esto no se debe a la pantalla en sí, sino a la potencia del hardware.

REDMI WATCH 2 LITE | Unboxing y review del smartwatch

Otra cosa que agregar es la personalización con las carátulas que puedes descargar en la aplicación Xiaomi Wear. Hay para todos los gustos, unas más interactivas que otras y la oferta sí es convence. También puedes personalizar la distribución en parrilla 3x3 o en una lista.

Sobre el rendimiento, Redmi Watch 2 Lite cuenta con Bluetooth 5.0 y es compatible con iOS 10 o superior y Android 6.0 o superior. El sistema es RTOS (Real Time Operating System), por lo que no podrás añadir aplicaciones de terceros. Solo podrás leer las notificaciones y no responderlas, ni si quiera con textos predeterminados. En el caso de llamadas, podrás recibirlas y colgarlas desde la muñeca, pero no podrás responder porque el reloj no viene con micrófono o altavoz.

Recurriendo a la aplicación, podrás programar la detección del ritmo cardíaco y revisar los datos de la saturación y la calidad de sueño. Ojo con todo esto, porque según la frecuencia de lectura gastarás la batería.

A la hora de hacer ejercicio, tendrás más de 100 aplicaciones para hacer ejercicios y el GPS integrado servirá para registrar tu recorrido al correr o andar en bicicleta. Aprovecho en adelantar que haré un video especial dedicado a esto más adelante. Lo que sí debo destacar es que puedes cambiar la música desde el controlador del reloj y que los informes son aceptables.

La batería es de 262 mAh, por lo que tendrás unos diez días de uso normal y de cinco días de uso intensivo. El detalle es que la carga completa tarda unas dos horas.

Dejamos el reloj a un lado y en la caja vemos que solo quedan el cargador y el manual.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.