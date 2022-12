Los Smart TV cambian la apariencia de cualquier espacio; sin embargo, muchos desconocen cuáles son los accesorios disponibles para acomodar la pantalla según la comodidad del usuario. Lo más básico es pensar en los racks empotrados en la pared o situar la pantalla sobre una mesa, pero hay más opciones de las que te imaginas.

Samsung compartió una lista de los mejores accesorios, simples y prácticos, que pueden ayudarte a distribuir mejor el espacio para que tu televisor QLED esté siempre en la mejor posición.

SAMSUNG | Accesorios para instalar tu Smart TV

Full Motion Slim Wall Mount

Los días en que un televisor es un dispositivo fijado permanentemente a la pared en una solo orientación han quedado atrás. En estos días, puedes aprovechar el accesorio Full Motion Slim Wall Mount para inclinar la pantalla hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha de manera flexible para ver tu contenido favorito desde cualquier postura o ángulo que desees.

Artículos para instalar tu Smart TV (Samsung)

Además, el soporte Full Motion Slim Wall Mount se ajusta perfectamente a la pared, poniendo la pared y la pantalla en estrecho contacto para experiencias de visualización aún más cómodas e inmersivas.

One Connect Box

Si llegas a organizar todos tus cables de TV desordenados, ya estás a medio camino de estilizar el interior de tu sala de TV. Neo QLED organiza perfectamente cualquier sala de estar gracias al cable One Connect y la caja Slim One Connect. Con este accesorio, puedes organizar y eliminar rápidamente todo el desorden de cables que distrae, agilizando la decoración de tu hogar para un espacio funcional y hermoso.

Artículos para instalar tu Smart TV (Samsung)

Biseles personalizados

El accesorio que ayuda a combinar el The Frame de Samsung con tu espacio y lo hace asemejarse a un marco que exhibe arte de clase mundial directamente en la pared, es un bisel personalizable. Puedes cambiar entre diferentes opciones de color para obtener exactamente el aspecto que deseas en tu hogar. Puedes elegir entre los Biseles Planos Modernos que vienen en White, Teak y Brown para una apariencia limpia y contemporánea, o puedes elegir uno de los Biselados que vienen en White y Brick Red para un diseño más tradicional. Además, el Slim Fit Wall Mount minimiza el espacio entre el televisor y la pared para integrarse de forma continua en cualquier habitación.

Artículos para instalar tu Smart TV (Samsung)

Si no deseas instalar tu televisor en una pared, The Floor Stand ofrece una forma alternativa de expresar tu estilo y adaptarse a tu espacio. Como es fácil de instalar incluso en áreas pequeñas, The Floor Stand es el accesorio perfecto para llevar un estilo artístico a cualquier hogar.

The Sero Wheels

The Sero, el televisor giratoriode Samsung, único en su tipo, ahora se ha vuelto aún más flexible con The Sero Wheels. Para los amantes de la televisión que desean cambiar tanto la orientación del contenido como la ubicación del televisor, The Sero Wheels es la elección correcta. Al permitirte mover tu televisor libremente de una habitación a otra, este accesorio ayuda a The Sero a adaptarse a cualquier espacio o interior en cualquier momento.

Artículos para instalar tu Smart TV (Samsung)

