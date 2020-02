Samsung explica por qué recibiste la misteriosa notificación de un “1” en tu móvil Galaxy

¿Tienes un Samsung Galaxy? Probablemente te has despertado con la misteriosa notificación del servicio Find My Mobile con la cifra "1″ en la pantalla. No te preocupes, no es nada grave.

El servicio Find My Mobile permite a los usuarios de Samsung Galaxy localizar o bloquear de forma remota su teléfono o tablet, así como realizar copias de seguridad en Samsung Cloud, entre otras opciones.

La compañía surcoreana informó que el mensaje salió por error y que no era dañino para el dispositivo ni perjudicial para la privacidad del usuario de Samsung. La filial británica explicó que se trató de una prueba que salió mal.

Entre los modelos Samsung Galaxy que recibieron las notificaciones se encontraban el Note10, Note10 +, S9, S10 y Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip | Ficha técnica

Pantalla: 6.7 pulgadas (Dynamic OLED) + 1.06 pulgadas (Super AMOLED) con pantalla siempre encendida (AOD) y cubierta con Gorilla Glass 6

Resolución: 2,636x1,080 pixeles + 300x116 pixeles

Procesador: Snapdragon 855 Plus (Snapdragon 855+)

RAM: 8GB

Almacenamiento: 256GB

MicroSD: No

Sistema operativo: Android 10 (One UI 2)

Cámaras principales: 12 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2)

Cámara frontal: 10 megapixeles

Batería: 3,300mAh con carga rápida de 15 vatios (15W)

Carga inalámbrica: Sí con carga de hasta 9 vatios (9W)

Conectividad: Bluetooth 5.0, USB-C, Wi-Fi 6 (2.4GHz y 5GHz), NFC

Tamaño cerrado: 87.4x73.6x15.4-17.3mm

Tamaño abierto: 167.9x73.6x6.9-7.2mm

Peso: 183 gramos

Colores: Negro y morado

Costo: 1.380 dólares