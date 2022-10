Samsung tiene tantos celulares en su catálogo que siempre cae bien una comparación. La Serie A es la más accesible para quienes buscan una solución sencilla a un precio justo. Entre las opciones más buscadas, tenemos el Galaxy A23 (8GB de RAM y 128GB de almacenamiento) y Galaxy A13 (6GB de RAM y 128GB de almacenamiento). Veamos cuáles son las diferencias de ambos dispositivos.

A grandes rasgos, ambos teléfonos de Samsung están casi empatados, pero la ventaja la tiene el Galaxy A23 con los 2GB de RAM que tiene de ventaja frente al A13, así como un 30% más veloz en descarga (390MBits/s vs 300MBits/s) y mayor tasa de refresco (90Hz vs 60Hz). En lo que sí gana el A13 es en la velocidad del CPU por muy poco (4 x 2GHz & 4 x 2GHz / Exynos 850 vs 2 x 2.4GHz & 6 x 1.8GHz / Snapdragon 680 4G).

En lo que sí empatan es en el tamaño del panel con 6.6 pulgadas, la densidad de píxeles en 400 ppi, la misma resolución 1080 x 2408 y tecnología Gorilla Glass 5. Ambos teléfonos traen Android 12. Lo mismo también sucede con la cámara principal (50MP + 5MP + 2MP + 2MP) y la selfie (8MP). En cuestión de video, el sistema de los dos teléfonos alcanza los 1080 x 30 FPS.

SAMSUNG GALAXY A13 | Ficha técnica

Pantalla: 6.6″, 1080 x 2408 pixels

Procesador: Octa-core 2.2GHz

RAM: 3GB/4GB/6GB

Almacenamiento: 32GB/64GB/128GB

Expansión: microSD

Cámara: Cuádruple, 50MP+5MP +2MP+2MP

Batería: 5000 mAh

OS: Android 12

Perfil: 8.8 mm

Peso: 195 g

SAMSUNG GALAXY A23 | Ficha técnica

Pantalla: 6.6″, 1080 x 2408 pixels

Procesador: Snapdragon 680 2.4GHz

RAM: 4GB/6GB/8GB

Almacenamiento: 64GB/128GB

Expansión: microSD

Cámara: Cuádruple, 50MP+5MP +2MP+2MP

Batería: 5000 mAh

OS: Android 12

Perfil: 8.4 mm

Peso: 195 g

