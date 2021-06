Todo lo que tienes que saber del Samsung Galaxy A32 en este análisis

Lo primero de lo que quiero hablar es del Samsung Galaxy A32 es sobre el panel. Si pasas la mano por los bordes, sentirás que el acabado no es tan redondeado. No es algo grave, de hecho, personalmente me da sensación de mejor agarre, pero eso depende de la sensibilidad de cada quien. Podrá parecerte algo pesado, pero se siente sólido y deja una buena impresión.

La calidad de la pantalla es buena. Tendrás detalles nítidos, colores vivos y negros profundos, incluso si usas el smartphone al aire libre. Además, el escáner óptico de huellas dactilares incorporado es rápido la mayor parte del tiempo pero no es perfecto.

SAMSUNG GALAXY A32 | Análisis

La cámara principal tiene un buen rendimiento, aunque hayan detalles que se pierden captando 16 MP. Recomendamos usar el modo completo de 64 MP para capturar mayores detalles. Ahora, sin importar los MP, el ruido está bien controlado en interiores y de noche. Y esto me recuerda que el Modo Noche sí cumple con las expectativas.

Las capturas con el gran angular pues dan resultados mixtas. La perspectiva sí es la adecuada, pero dependerás bastante de las condiciones de la luz natural para evitar la pérdida de detalles. El lente macro tiene algunos detalles por mejorar en cuestión de enfoque y el efecto Bokeh sí que resulta el adecuado.

SAMSUNG GALAXY A32 | Unboxing

El rendimiento del Samsung Galaxy A32 sí cumple con las expectativas, incluso si juegas algunas partidas de PUBG o Fortnite. Claro, siempre usando las configuraciones predeterminadas. Podrás sentir, además, un pequeño retraso al cambiar entre las ventanas, pero nada que perjudique en creses la experiencia de usuario.

La batería de 5000 mAh es buena para dos días de uso ligero, e incluso con un uso intensivo, te durará hasta la hora de acostarte. De hecho, para tener una batería así, el peso es el adecuado para el smartphone.

Ya para cerrar, el altavoz del Galaxy A32 no llega a ser tan potente. Me parece que lo suficiente para hablar en la calle sin tanto tráfico, pero como musicalizar un rato la mesa pues resulta medio corto.

