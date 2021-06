Revisa todo lo que trae el Samsung Galaxy A32 en este unboxing

Arranquemos con la presentación del Samsung Galaxy A32. Se siente sencilla muy simple en las manos, lo mismo pasa con los acabados y el diseño es prácticamente lo mismo a lo que nos tiene acostumbrado Samsung para esta gama.

Por cierto, ¿ven ese detalle en la esquina? Pasa que el empaque no se abre como cajita, sino más tipo sobre deslizando el interior. Particularmente no me gustó este diseño.

En esta parte vemos algunos detalles importantes del móvil de Samsung. Se trata del modelo SM-A325M, presentación Awesome Black de 128GB de almacenamiento.

Ahora sí abrimos la caja y sacamos el smartphone. La sensación en la manos es cómoda, el acabado es de plástico y oculta bien las huellas en la parte trasera. Lo que sí es que se siente el borde en la pantalla. Puede resultar fastidioso o dar la sensación de un buen agarre, ya eso depende de cada impresión.

SAMSUNG GALAXY A32 | Unboxing

La pantalla es AMOLED de 6.4 pulgadas, Full HD+ y con una tasa de 90 Hz. El procesador es Helio G80 con 4GB de Memoria RAM y sistema operativo Android 11 con capa de personalización One UI 3.1. La batería, por cierto, es de 5000 mAh con carga rápida de 15W, tiene un peso de 184 gramos y el lector de huellas está en la pantalla.

Damos la vuelta y la cámara trasera tiene cuatro lentes: el principal de 64 MP, un angular de 8 MP, un lente bokeh de 5 MP y el lente marco de 5 MP. Al otro lado está la cámara selfie con 20 MP.

En el borde inferior, tenemos el puerto USB tipo C, un puerto Jack y el altavoz.

Dejamos a un lado el teléfono y vemos que en esta cajita viene el manual de inicio rápido y la garantía como de costumbre. Más al fondo de la caja está el pin para la tarjeta SIM, el cargador y el cable de datos.

