Arranquemos con la presentación de la caja del Samsung Galaxy A52. El diseño no escapa a lo que nos tiene acostumbrado Samsung. El celular en portada, fondo blanco sin más descripciones a los lados, salvo en la base donde vemos que el modelo es SM-A525F/DS. También señala que el modelo es Awesome Blue de 256GB de almacenamiento, pero los detalles técnicos lo veremos al abrir la caja.

Sacamos la tapa y damos con el smartphone. El Samsung Galaxy A52 se siente cómodo en las manos, da la sensación de solidez en el frente. En la parte trasera se siente el plástico al tacto. El acabado es satinado, por lo que sí deja toda la impresión de ser plástico y no engaña al ojo como otros diseños. Al menos el diseño hace que no queden las huellas. En la parte de la cámara, la superficie se levanta con esquinas curvas, por lo que no hay problemas con el polvo.

El Samsung Galaxy A52 tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Super Amoled FHD+ con 800 nits. La tasa de refresco es de 90Hz, menor a los 120Hz de la misma versión pero 5G. El procesador es Snapdragon 720G con sistema operativo Android 11 y capa de personalización One UI, y 8GB de memoria. Ya mencioné que el almacenamiento es de 256GB, pero me faltó agregar que puede expandirse a 1TB por microSD.

SAMSUNG GALAXY A52 | Unboxing

El lector de huellas, por cierto, está en la misma pantalla. Si hablamos de la autonomía, la batería tiene 4500 mAh con carga rápida de 25W.

En lo fotográfico, la cámara principal tiene cuatro* lentes: uno principal de 64MP, un Gran Angular de 12MP, un macro de 5MP y uno de profundidad de 5MP. Al otro lado, tenemos la cámara selfie de 32MP.

En cuestiones de accesibilidad, viene con puerto USB-C y puerto Jack para los auriculares de toda la vida.

Dejamos el smartphone a un lado y vemos que en la tapa se quedó una cajita más. Allí encontraremos el PIN y la garantía de inicio rápido y la garantía. En la otra parte de la caja, tenemos el cargador y el cable de datos. Eso es todo, pero no está de más decir que no viene con auriculares.

