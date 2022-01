Es el momento de divertirse con el Samsung Galaxy A52s. Para esta prueba gaming, hemos descargado tres videojuegos para ejecutarlos en primer plano y en dos configuraciones gráficas distintas. En todo momento, el teléfono estaba configurado en las más altas condiciones para el mejor rendimiento del software.

Una de las funciones más interesantes del Galaxy A52s es el Game Booster, una herramienta que sirve para ajustar las notificaciones y configurar las capturas. Tras una hora de juego, la batería se consumió un 22% y la cifra es interesante teniendo en cuenta que la tasa de refresco es de 120 Hz. A esto cabe sumar que el dispositivo viene con puerto Jack. El problema es el cargador de 15W, ya que la carga completa demora una hora con 45 minutos.

SAMSUNG GALAXY A52s | Pantalla y rendimiento

El panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas tiene un buen rendimiento en cuestiones de colores y contrastes. No olvidemos que es FullHD+ (2400 x 1080 píxeles) y con una tasa de refresco de 120Hz. A esto se suman los 800 nits de brillo, por lo que la visualización está asegurada y esto viene acompañado con un buen sistema de audio estéreo Dolby Atmos. Un plus a este último dato es que el puerto Jack permite cargar el móvil mientras visualizas lo que gustes sin cortar la experiencia.

Respecto al rendimiento, el teléfono cuenta con un procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, 6GB de memoria RAM y memoria de 128GB expandible a un terabite con Micro SD. No hay que olvidar también que el sistema operativo es One UI 3.1 basado en Android 11. A grandes rasgos, el rendimiento es óptimo teniendo en cuenta que el procesador se ubica en la gama media-alta. No he tenido problemas a la hora de jugar títulos exigentes ni he experimentado retrasos considerables y el calentamiento no llega a ser un fastidio. Hice la prueba en Geekbench y obtuve 775 en Single-Core y 2714 en Multi-Core. Con esta última cifra, el móvil es superado por el Galaxy S20 FE 5G, pero está por encima del Note 20 Ultra, S20+ y el Xiaomi Poco X3 Pro.

