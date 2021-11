Todo lo que tienes que saber de los Samsung Galaxy Buds2

Empecemos con echar un vistazo a los Samsung Galaxy Buds2. El diseño de plástico brillante es cómodo en las manos y casi no pesa. Los auriculares tienen 5 gramos y el estuche unos 41 gramos. Hablamos de 46 gramos en total y casi ni se sienten en la mano. Las dimensiones son cómodas, no se resbalan de las manos, aunque sí el acabado es algo ancho para mi gusto. La tapa es imantada y tiene la suficiente fuerza para que no tengas preocupaciones.

Ahora, sobre los auriculares en sí, el chupón sirve de mucho para aislar el ruido -lo que mejora la cancelación de ruido- y encaja bien en los oídos sin importar mucho las formas de tus orejas. El gadget viene con varios chupones, por lo que puedes probar el que más se te acomoden. No se siente el peso para sus dimensiones, algo que se agradece.

Ya es turno de hablar del rendimiento. Antes de hablar de la calidad de sonido y demás, quiero hacer hincapié en los servicios que puedes perder por no formar parte de Samsung. Si usas un móvil Android, por ejemplo, que no sea de la firma surcoreana, podrás gestionar los auriculares a través del Galaxy Wearable, pero no tendrás el Auto Switch, es decir, la capacidad de alternar automáticamente entre dispositivos. Si tienes un iPhone, la situación es más complicada: solo podrás enlazar los auriculares, usar los gestos determinados, pero nada de configurar el gadget a tu gusto.

SAMSUNG GALAXY BUDS2 | Análisis

¿Lo ideal? Pues tener un móvil Samsung con One UI 3.1 o posterior y un Samsung Galaxy Watch 4, así no te perderás nada de lo que ofrecen los auriculares.

Los gestos, por su parte, no son muchos y no se pueden modificar ni el toque, ni el doble toque ni el triple toque. Lo único modificable es la pulsación prolongada. Al menos, los gestos funcionan bien, el sistema actúa de manera inmediata y no tendrás que lidiar con los toques fantasmas.

Acerca de la calidad de audio, los Samsung Galaxy Buds2 tiene un diseño acústico de dos vías, por lo que los resultados son agradables. Las frecuencias medias, graves y agudas sí tienen un buen comportamiento y el sonido sale limpio. La misma calidad aplica para las llamadas, así que no hay pierde.

La cancelación de ruido activa sí cumple con las expectativas, más aún si tenemos en cuenta los chupones, pero el aislamiento no es completo. Acerca del modo ambiente, los ruidos se sienten artificiales pero al menos cumplen para advertirnos de lo que sucede en los alrededores.

SAMSUNG GALAXY BUS2 | Unboxing

Ya para acabar, la autonomía de los Galaxy Buds2 merece muchos paréntesis. Si usas la activación de ruido activada, los auriculares llegan a las cinco horas. En caso no tener la función actividad, podrás tener un par de horas más, pero no llega a las 11 horas que ofrece la competencia. El estuche, al menos, sirve para cargar los auriculares hasta tres veces y lo bueno es que la carga rápida ofrece una hora de autonomía por cada cinco minutos de carga.

