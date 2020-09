Aquí tenemos entonces el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra. La presentación es la misma, fondo negro con detalles en bronce. Esto no es casualidad, porque aquí en la base especifican que se trata del color Mystic Bronze.

Abrimos la caja y nos topamos de lleno con el teléfono de Samsung. Para no aburrirlos con detalles técnicos, comento a la volada que la pantalla es de 6.9 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X con resolución 3088 x 1440 pixeles. El procesador puede ser Snapdragon 865 Plus o Exynos 990, según el mercado, 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. El sistema operativo es Android 10 con la capa de personalización One UI. Y la batería es de 4500 mAh.

No hay que olvidar el S Pen del nuevo Samsung, el lector de huellas está en la pantalla y reconocimiento de rostro, así como puerto USB-C. El móvil tiene triple cámara trasera, una de 108MP, otra gran angular de 12MP y una telefoto de 12MP. La cámara frontal, por su parte, es de 10MP.

En este lado de la caja de Samsung, hallaremos el pin, la guía de inicio y la carcasa protectora. Al otro lado, pues hay que seguir escarbando y daremos con el enchufe de carga, el cual tiene un puerto USB-C. También tenemos aquí la cable de datos, el cual tiene doble conexión USB-C.

En este lado tenemos los audífonos AKG, tiene conexión USB-C, así como el control de volumen y varios tamaños de chupones. Un buen detalle es que el cable no es de plástico, sino tipo cordón y el acabado de los auriculares son ergonómicos. Eso sí, no vienen con adaptador.

