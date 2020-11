Hay más cosas por analizar el S Pen del Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Si no has visto el análisis del S Pen, puedes verlo aquí en este enlace. Ahora, es el turno de echar un vistazo a lo que puedes hacer con la cámara y cómo sacarle el jugo con tu creatividad.

A modo de una rápida introducción, recordar que por esta ruta pueden acceder al menú de configuración del S Pen y saber cuáles son los movimientos que puedes hacer dentro de la aplicación de la cámara.

Por defecto puedes hacer el gesto de ir a la derecha e izquierda para navegar entre las funciones del panel de la cámara. Hacer arriba y abajo para alternar entre la cámara delantera y trasera, y hacer un giro para calibrar el zoom. También puedes hacer un clic para captar una foto o activar el video.

La recomendación que te hago es configurar el menú principal para que tengas todo a la mano, ya que no podrás hacer mucho con el S Pen en la sección “Más”.

Ahora veamos el menú del S Pen de Samsung. Lo de hacer notas ya es algo estándar... Tenemos lo de escritura en pantalla es más para para quienes desean interactuar sobre alguna imagen que ya estén viendo en el panel, toda una máquina de memes ahora que lo pienso.

La opción de dibujar la tenemos con el PENUP y bastan un par de pasadas con el S Pen de Samsung para garabatear lo que sea. Ofrece todos estos pinceles y esquemas de colores, muchos elementos para quienes gustan del arte.

Si eres más audiovisual, tenemos los mensajes animados. Puedes hacer videos del momento o usar los de tu galería para añadir trazos animados con el S Pen de Samsung. La función es interesante al ofrecer los formatos GIF y MP4. Lo que no me agradó es que no se pueda configurar el tiempo de las animaciones, como que debes acostumbrarte a la velocidad del móvil.

Otra función parecida es la de Dibujos AR. Se activa la cámara selfie y podras hacer trazos mientras vas grabando, lo que sí ofrece mayor control sobre la velocidad de las animaciones. Lo que me pareció extraño es que necesites descargar algo más para hacer lo mismo con la cámara principal, pero eso no demora más que unos segundos.

Y, ya para acabar, si eres de los que gozan coloreando dibujos prediseñados, puedes optar por Colorear. Hay varios diseños que solo serán accesibles si es que estás conectado. Una vez dentro del dibujo, podrás hacer lo que gustes y guardarlo en tus borradores. Si echas un vistazo a las obras del resto de los usuarios del Note 20 notarás que hay mucho potencial gráfico en este S Pen.