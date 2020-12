¿Vale la pena la cámara del Samsung Galaxy S20 FE? Echa un vistazo a este análisis

Hay tanto por hablar de la cámara del Samsung Galaxy S20 FE 5G. Si no has visto el unboxing del dispositivo, puedes hacer clic en este enlace. En el video que les tengo preparado para hoy, resalté varias cosas que más me llamaron la atención y de seguro te serán útiles en el día a día.

Lo primero que agradezco es la personalización completa de la interfaz. Puedes hacer que tus herramientas del Samsung Galaxy S20 FE 5G más importantes estén a la mano y olvidarte de las que nunca usas.

Los modos profesional de foto y video son muy completos. Ambas cuentan con las mismas funciones como sensibilidad, enfoque, obturación... y hasta la configuración del registro de tono, contraste, saturación y demás.

Yendo al otro extremo, si eres de los que prefieren la ayuda de la IA, puedes optar por el modo “Captura Única” en el Samsung Galaxy S20 FE 5G. Lo que hace esta función es grabar una secuencia de máximo 15 segundos y el sistema del teléfono hará el resto del trabajo: seleccionar videos, fotos e incluso personalizarlos con animaciones.

También puedes activar el optimizador de escenas y las sugerencias de composición en el modo Foto. Solo tienes que apuntar según la recomendación del sistema y listo, tienes una foto para presumir. A esto se suman los filtros que vienen preinstalados y la posibilidad de crear los tuyos propios con imágenes que hayas hecho en el pasado. Y me olvidaba, el HDR es automático y se activa en el menú de Ajustes.

En lo que respecta al modo Video, cuentas con el estabilizador de imagen -ojo, solo puedes usarlo con la cámara principal- y en opciones avanzadas puedes elegir entre videos de alta eficiencia y HDR10+. Es más, hasta puedes seleccionar si prefieres que el audio sea registrado por micrófono externo. Y por si tienes la curiosidad, aquí te dejo los tamaños de video disponibles.

Ya para ir cerrando, una mención rápida al Enfoque Dinámico y Video Dinámico, ambas funciones pensadas para desenfocar el fondo, la Zona AR si gustas de los detalles coloridos, y las grabaciones con cámara superlenta, lenta y rápida.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY Escucha"DeporPlay" en Spreaker.