¿Ya tienes los fondos de pantalla? Samsung lanzará el próximo 11 de febrero su más reciente dispositivo de gama alta, se trata del Galaxy S20, el terminal que no solo iba a traer una cámara de 108 píxeles, sino también que se iba a llamar S11.

Si bien el terminal ya está terminado y se está preparando para su fase de comercialización, el próximo mes se espera que no solo lleguen dos modelos, sino hasta cuatro de ellos: el S20e, S20, S20 Plus y uno llamado S20 Plus Ultra.

Aunque todos comparten el mismo aspecto en cuestión a diseño, es decir, incorporación de un rectángulo donde se albergan las cámaras en la zona trasera, también contarán con un orificio central en la parte delantera del equipo donde se ubicará el sensor para selfies.

Así son los wallpapers del próximo Samsung Galaxy S20. (Foto: XDA)

Sin embargo, ya se ha filtrado sus wallpapers. Gracias a XDA, los fondos han sido extraídos del firmware oficial de uno de los dispositivos que formarán esta nueva serie.

En total se incluyen ocho imágenes de fondo estáticas, si bien Samsung también ha creado nuevos fondos de pantalla animados para sus nuevos teléfonos.

Al parecer, los fondos de pantalla podrían hacer referencia a los colores en los que llegarán los teléfonos. De ser así, podemos deducir que los Galaxy S20 estarán disponibles en color rosa, azul, violeta y negro, si bien no se descarta la existencia de modelos en otros acabados que no están representados por estas imágenes.

De momento no hay fecha de lanzamiento en el Perú, pero se espera, como ya nos tiene acostumbrados Samsung, que el teléfono pueda lanzarse en menos de un mes de su anuncio oficial.

Aquí puedes descargar los fondos de pantalla: enlace