Arranquemos con la presentación del Samsung Galaxy S21 FE. El empaque es sumamente sencillo y desde el tamaño ya sabes que no viene con cargador. En el lado inferior, tenemos los primeros datos del teléfono. Se trata del modelo SM-G990E con 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM. El modelo en cuestión es Graphite.

Abrimos la caja y damos de lleno con el teléfono. La sensación en las manos es bastante agradable. No resbala, los bordes de aluminio le dan ese toque consistente y el acabado mate de la parte posterior -hecho de policarbonato- hace que las huellas no sean un problema. El peso es de 177 gramos. Algo que debo agregar sobre el diseño es la caja de la cámara principal. El acabado es interesante, ya que no he visto algo parecido en la competencia y hace que los lentes pasen desapercibidos como si todo fuese una sola pieza.

Otros detalles a tomar en cuenta es el puerto USB-C, el lector de huellas está debajo de la pantalla y la entrada del chip SIM está en la parte inferior.

GALAXY S21 FE | Review del smartphone

La pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ (2340 x 1080 píxeles), 401 ppp y un brillo máximo es de 1300 nits. La tasa de refresco máxima es de 120 Hz y lo digo así, porque puedes modificarla a la versión estándar de 60 Hz. A nivel de software, destaco el Modo Oscuro, el Modo de Pantalla para calibrar el balance de blancos de los colores, los paneles Edge para que accedas más rápido a tus apps favoritas y más recientes, y el Always on Display para estar siempre atento de las notificaciones.

En cuestión de rendimiento, el procesador es Exynos 2100 con 128GB de almacenamiento y 6GB de RAM. Repito este dato, porque hay otra versión de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna. El sistema operativo es One UI 4.0 basado en Android 12. Algo que quiero precisar antes de hablar de los benchmark es el calor que emite dispositivo. En menos de diez minutos, ya sentía calor en la parte superior trasera del equipo y eso que aún no comenzaba con las pruebas más exigentes.

Aclarado esto último, pasemos a los resultados con Geekbench. El teléfono obtuvo 491 puntos en Single-Core y 1908 en Multi-Core. Según esta última cifra, el móvil supera al Xiaomi Poco F1 y Redmi Note 8 Pro, pero es superado por el Galaxy S20+ y Redmi K20 Pro. Antutu Benchmark le dio 535127 puntos, ubicándose por encima del Galaxy Note 10 y por debajo del Huawei P40 y Galaxy S10 Lite. Por último, PC Mark dio 12359 puntos y en el ranking supera al MI 11T Pro y Realme GT2 Pro, y está por debajo del S21 5G y Asus ROG Phone 3 Strix.

En el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S21 FE 5G tiene tres cámaras posteriores: un lente principal de 12MP, un gran angular de 12MP y un teleobjetivo 8MP. Hay que precisar que no hay un control manual sobre el HDR y su procesamiento no es tiempo real. Igualmente, con una buena luz, los resultados son casi los mismos al S21. Hay cierta saturación y el estabilizador óptico hace que las capturas sean fáciles y rápidas. El teleobjetivo también hace un buen trabajo con las tonalidad y el gran angular queda un poquito por debajo por la distorsión.

Cuando cae la noche, las cámaras sí responden adecuadamente, tanto que puedes prescindir del Modo Noche. El teleobjetivo y el gran angular pierden resolución y detalles, pero al menos el granulado está bien controlado.

La selfie es de 32MP y da resultados aceptables. El recorte en el Modo Retrato no se siente artificial, pero el sistema difumina los detalles de la piel y no termina de convencer.

Respecto a la batería, su capacidad es de 4.500 mAh, cuenta con carga rápida de 25W e inalámbrica. De cero a cien con un cargador de 23W tardas hora y media. El sistema también ofrece varios ajustes interesantes como “Procesamiento mejorado” y el “Uso compartido de energía” para cargar otro dispositivo inalámbricamente.

Volvemos a la caja para ver que encontramos un pequeño empaque con el pin para la bandeja, la guía de inicio rápido y el cable USB-C en ambos extremos.

