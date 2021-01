¡Llegó la fecha! Samsung presentará hoy el Samsung Galaxy S21 en un evento online que reunirá a miles de internautas. No es para menos, ya que se trata del nuevo buque insignia de la firma surcoreana y es más que probable que veamos otros gadgets que no fueron presentados en el CES 2021. Así que todos muy atentos con lo que propondrá la compañía para los próximos meses.

La fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S21 será el próximo 14 de enero del 2021. Pero no solo eso, sino que también hay hora de su desembarco. Este será a las 10 a.m. en Perú, aunque esta puede variar dependiendo del país en donde radiques.

España: 16:00 horas

México: 9:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas

El lema de este año del Unpacked 2021 de Samsung es “Welcome to the Everyday Epic”. En la imagen promocional se observan los sensores que traerían el terminal.

Entre algunas características internas se espera que estos nuevos buques insignia contengan los procesadores Exynos 2100 y Snapdragon 888 en los Estados Unidos, asimismo llegaría con hasta 12 GB de memoria RAM, paneles AMOLED a 120 Hz y hasta 1.600 nits.

En el sistema de cámaras traseras el Samsung Galaxy S21 llegaría con un sensor principal de hasta 108 megapíxeles. Pero no solo eso, también será compatible con el S-Pen, el cual se venderá por separado.

SAMSUNG | Análisis S20 FE

Hay tanto por hablar de la cámara del Samsung Galaxy S20 FE 5G. Si no has visto el unboxing del dispositivo, puedes hacer clic en este enlace. En el video que les tengo preparado para hoy, resalté varias cosas que más me llamaron la atención y de seguro te serán útiles en el día a día.

Lo primero que agradezco es la personalización completa de la interfaz. Puedes hacer que tus herramientas del Samsung Galaxy S20 FE 5G más importantes estén a la mano y olvidarte de las que nunca usas.

Los modos profesional de foto y video son muy completos. Ambas cuentan con las mismas funciones como sensibilidad, enfoque, obturación... y hasta la configuración del registro de tono, contraste, saturación y demás.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.