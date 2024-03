Samsung prepara actualizaciones para el mercado internacional. Quienes tengan algún equipo de las series Galaxy S22, A33 y A53 podrán descargar el nuevo parche de seguridad en las próximas semanas. Te contamos cuáles son las novedades y qué debes hacer para verificar si puedes hacer la instalación desde ahora.

Samsung actualiza mensualmente el sistema operativo de sus equipos para garantizar la seguridad de los equipos. En esta oportunidad, la compañía surcoreana ha compartido la última SMR (versión de mantenimiento de seguridad) del A53 con la versión de firmware A536EXXS8DXB5 para América Latina.

Por otro lado, la serie Galaxy S22 llega al mercado europeo con el el número de compilación de firmware S901BXXS7DXBD, mientras los propietarios del Galaxy A33 tendrán lo mismo con el número de compilación A336NKSS6DXC1.

Debes recordar que los dispositivos no recibirán más que las correcciones de seguridad de este mes. No esperes nuevas funciones o mejoras del sistema operativo; la actualización solo hará que el equipo esté protegido ante nuevas amenazas.

Si lo que quieres es una versión potenciada del sistema operativo, deberás esperar unos meses para que la serie Samsung Galaxy S22, Galaxy A53, Galaxy A33, entre otros, puedan pasar de la capa de personalización One UI 6.0 a One UI 6.1. Advertimos que no todos los equipos tendrán las funciones de inteligencia artificial.

Cómo instalar el parche de seguridad en Samsung Galaxy

Actualización automática

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Si hay un parche de seguridad disponible, se descargará e instalará automáticamente.

Actualización manual

Accede a Ajustes > Actualización de software.

Toca “Descargar e instalar”.

Toca “Descargar ahora”.

Una vez que se haya descargado el parche, toca “Reiniciar ahora” para instalarlo.

Te aconsejamos realizar una copia de seguridad de tus datos antes de instalar una actualización de software. Es probable que el archivo de descarga no esté disponible de momento en tu región. Solo tienes que esperar mientras el fichero se extiende al resto de equipos. Si tienes problemas para instalar el parche de seguridad, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Samsung.

Cuáles equipos podrán descargar One UI 6.1

Los modelos de Samsung que podrán descargar One UI 6.1 son los Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra. Atento con este dato porque son todos los teléfonos inteligentes que fueron confirmados por la misma compañía a través de un comunicado oficial.

No hay fecha exacta para el lanzamiento del One UI 6.1. La compañía se ha limitado a señalar que la actualización estará disponible a “finales de marzo” y añadirá funciones de Inteligencia Artificial como la capacidad de ajustar el tono del mensaje y traducir mensajes en 13 idiomas diferentes usando Chat Assist; experimentar el poder de las interacciones en tiempo real a través de Live Translate, que proporciona traducciones de voz y texto para llamadas telefónicas; y la función Interpreter para entablar conversaciones espontáneas mientras se viaja, ya que la función de pantalla dividida genera traducciones de texto para diálogos en tiempo real.