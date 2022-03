Arranquemos con la presentación del Samsung Galaxy S22+. Por el tamaño ya supones que no tiene cargador incluido. Lo que sí vale la pena mencionar es lo que aparece en esta etiqueta: el modelo es SM-S906U1 y la presentación es Pink Gold.

Abrimos la caja y damos con el teléfono. El Samsung Galaxy S22+ se ve y se siente muy sofisticado. Con un peso de 196 gramos, el teléfono cuenta con bordes de aluminio que dan solidez y el Corning Gorilla Glass Victus+ -que también viene en la pantalla- forma parte del lado posterior y muy bien sin ser un imán para las huellas. El módulo para las cámaras también es interesante por no ser una caja por separado, sino como una extensión de la esquina. Esto hace que el modelo se sienta como una sola gran pieza. Además, no es tan pronunciado como para dejarlo sobre la mesa sin problemas. Los bordes, por cierto, no son tan redondeados y se percibe al tacto el cambio de superficie.

SAMSUNG GALAXY S22+ | Review completo del smartphone

Otros detalles a tomar en cuenta es el puerto USB-C, el lector de huellas está debajo de la pantalla y la entrada del chip SIM está en la parte inferior.

La pantalla es AMOLED 6,6 pulgadas Full HD+, tiene una tasa de refresco adaptable hasta los 120 Hz, el biselado es el adecuado y el brillo alcanza los 1750 nits. La densidad de píxeles de 393 PPP, por lo que los contrastes son buenos incluso visualizando el panel en varios ángulos, además los tonos son los adecuados y no viene con lámina protectora. A nivel de software, el equipo cuenta con Modo de Pantalla para calibrar los tonos, Modo Noche, Protector de la Vista, Fluidez de Movimientos y el Always On Screen.

El procesador es Snapdragon 8 Gen 1 y viene con GPU Adreno 730. La memoria RAM es de 8GB con almacenamiento de 256GB. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. Debo precisar que la gestión del calor no es tan buena, porque en la sola descarga de los juegos sentí un calor que ya rosa lo incómodo en la parte superior trasera del equipo. Ahora bien, puse a prueba el dispositivo con tres benchmark y los resultados fueron los siguientes.

Con Geekbench, el teléfono obtuvo 1144 puntos en Single-Core y 3315 en Multi-Core. Esta última cifra hace que el móvil supera al POCO F3 y Galaxy S21 Ultra, pero queda por debajo de los MI 11 Ultra, Sony Xperia 5III y iPhone 13 Pro. Según PCMark, el dispositivo obtuvo 13096 puntos y se ubica por encima del Xiaomi 12 Pro y Galaxy S22 Ultra, pero por debajo del MI 10T 5G y Galaxy S21 5G. Antutu otorga 911937 puntos y está casi empatado con el S22 Ultra 5G y supera a los MI 11T Pro y Realme GT, pero no alcanza al MI 12 Pro y Motorola Edge 30 Pro.

Algo que añadir al rendimiento es el Samsung DeX para que conectes el móvil a una pantalla, ya sea por cable o inalámbricamente, para tener una computadora de sobremesa. El proceso es muy sencillo y no requiere de mucha ciencia.

La cámara principal consta de tres lentes: uno principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un telefoto de 12MP. A través de la “combinación de píxeles”, las imágenes capturadas logran un excelente de detalle incluso en ambientes poco iluminados y en interiores. El enfoque también es el adecuado y preciso sin la necesidad de esperar un rato.

Con la luz adecuada, el rango dinámico resulta acertado, el HDR automático mejora aún los detalles y las tonalidad no sufren de tanta saturación. Lo que sí debo apuntar es que el sistema no previsualiza los resultados de exposición en pantalla, por lo que deberás esperar a que se procese la imagen para recién darte cuenta de la iluminación. Algo más que agregar es que la calidad del balance de blancos, la saturación y la temperatura se mantienen en los tres lentes.

Cuando llega la noche, la cámara controla bien el granulado y saca provecho de la poca luz disponible. Los detalles no quedan tan lavados, pero sí tiende a quemar las partes iluminadas cuando el contraste con la oscuridad es notoria.

La selfie es de 10MP y aquí debo decir que el sistema hace un buen trabajo de recorte. El efecto bokeh es muy natural, no se pierden los detalles, la piel queda un poquito lavada, pero los colores y contrastes están bien logrados.

La batería es de 4.500 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W. De cero a cien por ciento tardas una hora aunque depende del cargador que uses. El sistema también ofrece varios ajustes interesantes como el “Uso compartido de energía” para cargar otro dispositivo inalámbricamente y adaptar la velocidad de procesamiento para una mayor eficiencia de la batería.

Por último, volvemos a la caja para ver que encontramos un pequeño empaque con el pin para la bandeja, la guía de inicio rápido y el cable USB-C en ambos extremos.

