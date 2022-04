Llegó el día de jugar con el Samsung Galaxy S22+. Para esta prueba gaming, hemos descargado tres videojuegos para ejecutarlos en distintas configuraciones gráficas. En todo momento, el teléfono estaba configurado en las más altas condiciones para el mejor rendimiento del software.

Los juegos que descargamos para poner a prueba el Samsung Galaxy S22+ son Free Fire, Call of Duty Mobile y Genshin Impact, conocido en el medio por ser un estándar de exigencia gráfica. En el video hecho por Depor Play podrás visualizar las texturas gráficas de cada juego y al final tendrás una opinión de toda la experiencia.

GALAXY S22+ | Rendimiento y pantalla

La pantalla es AMOLED 6,6 pulgadas Full HD+, tiene una tasa de refresco adaptable hasta los 120 Hz, el biselado es el adecuado y el brillo alcanza los 1750 nits. La densidad de píxeles de 393 PPP, por lo que los contrastes son buenos incluso visualizando el panel en varios ángulos, además los tonos son los adecuados y no viene con lámina protectora. A nivel de software, el equipo cuenta con Modo de Pantalla para calibrar los tonos, Modo Noche, Protector de la Vista, Fluidez de Movimientos y el Always On Screen.

El procesador es Snapdragon 8 Gen 1 y viene con GPU Adreno 730. La memoria RAM es de 8GB con almacenamiento de 256GB. El sistema operativo es Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. Debo precisar que la gestión del calor no es tan buena, porque en la sola descarga de los juegos sentí un calor que ya rosa lo incómodo en la parte superior trasera del equipo. Ahora bien, puse a prueba el dispositivo con tres benchmark y los resultados fueron los siguientes.

Con Geekbench, el teléfono obtuvo 1144 puntos en Single-Core y 3315 en Multi-Core. Esta última cifra hace que el móvil supera al POCO F3 y Galaxy S21 Ultra, pero queda por debajo de los MI 11 Ultra, Sony Xperia 5III y iPhone 13 Pro. Según PCMark, el dispositivo obtuvo 13096 puntos y se ubica por encima del Xiaomi 12 Pro y Galaxy S22 Ultra, pero por debajo del MI 10T 5G y Galaxy S21 5G. Antutu otorga 911937 puntos y está casi empatado con el S22 Ultra 5G y supera a los MI 11T Pro y Realme GT, pero no alcanza al MI 12 Pro y Motorola Edge 30 Pro.

