Arranquemos con el diseño del Samsung Galaxy S22 Ultra. La presentación es Phantom Black y lo primero que te percatas es de lo frío que está el equipo. El aluminio de los bordes y la parte trasera hacen un buen juego con el acabado de la pantalla curva que ocupa un 90,2% de la parte frontal.

Se siente un dispositivo premium en todos los sentidos, la ergonomía es perfecta, las huellas no serán un problema aunque frente a la luz se nota un poquito de la grasa de las manos. Lo mejor es la ausencia de la caja para las cámaras principales. Me agrada que sea distinto y da al teléfono ese toque sofisticado. El peso es de 228 gramos y no es que se sienta pesado. Yo diría que deja más la impresión de ser sólido por el diseño y el material que está hecho.

Más detalles para destacar son los parlantes estéreo con Dolby Atmos, el puerto USB-C, el lector de huellas está por debajo de la pantalla y el S Pen lo tenemos en la parte inferior. Con este pequeño dispositivo puedes hacer todo lo que ya hacías con los Galaxy Note. Puede programar los comandos aéreos, permitir que más S Pen se conecten al sistema, hacer notas o hasta dibujar.

El panel es AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+ (3080x1440). La tasa de refresco adaptativo alcanza los 120Hz, el refresco táctil pasa por los 240Hz en Modo Juego, un brillo máximo de 1750 nits y tecnología Gorilla Glass Victus. En cuestión de software, tenemos el Modo Oscuro, el Protector de la Vista, el Modo Pantalla para setear el balance de blancos y la temperatura de los tonos, y la Resolución de Pantalla. No está demás decir que viene con Paneles Edge y Always on Display.

Review del Galaxy S22 Ultra

En cuestión de rendimiento, hablamos de un procesador Exynos 2200 con GPU AMD y 12GB de RAM. El almacenamiento es de 256GB y ojo con que hay versiones de 512GB y 1TB. El sistema operativo en Android 12 con capa de personalización One UI 4.1. También hay que destacar la batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W y varias opciones de gestión energética. De 0 a 100 tardarás poco más de unas hora. Ya pondremos a prueba tanta máquina a la hora de jugar.

Sobre esto último, el Galaxy S22 Ultra cuenta con Game Launcher para que puedas gestionar tus juegos y acceder al Game Booster para evitar notificaciones durante tus partidas, determinar la optimización del sistema y limitar la frecuencia de actualización para ahorrar batería.

No quiero olvidarme de la cámara. En la parte trasera, el Galaxy S22 Ultra cuenta con un sensor principal de 108MP, un angular de 12MP y dos sensores duales de teleobjetivo de 10MP, por lo que tendrás un acercamiento de 100 aumentos. La selfie, por su parte, es de 40MP. Entre las funciones destaco la Toma Única para que el sistema te ayude conseguir más material de una sola toma y Perspectiva de Director para que uses tanto la selfie como el lente principal para grabar al mismo tiempo. Si lo tuyo es hacer video, puedes optar hasta la resolución máxima de 8K.

