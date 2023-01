Salen más datos sobre lo que será el lanzamiento del Samsung Galaxy S23, programado para inicios de febrero de 2023. Sucede que la compañía surcoreana tendría varias promociones para quienes se registren en el sistema antes del lanzamiento oficial de los celulares, y así acceder a regalos por la compra de los nuevos celulares.

Si se registra previamente para el Samsung Galaxy S23 y compra uno después de que la serie esté a la venta, obtendrá gratis los Galaxy Buds2 Pro, afirma la tienda estonia Euronics. Los auriculares TWS generalmente están disponibles a US$229.99 en Estados Unids y se encuentran entre los mejores auriculares inalámbricos para usuarios de Galaxy y Android. Es probable que también haya ofertas similares de registro previo en otras regiones.

Aún no hay confirmación sobre los planes de pre registro para el Samsung Galaxy S23. Muchos tienen la expectativa de que la compañía opte por incluir el Galaxy Watch 4 en sus promociones, pero solo queda esperar y no comer ansias hasta el 1 de febrero.

Mientras tanto, y hablando de filtraciones de Samsung, vale la pena recordar los afiches promociones que salieron en Internet de los nuevos teléfonos Galaxy. Los afiches muestran al Samsung Galaxy S23 Plus en rosa claro posando con el Watch 5 y los Buds 2 Pro. Si bien la imagen no muestra el Samsung Galaxy S23 base, se espera que el buque insignia de Samsung comparta las mismas opciones de color que el modelo Plus.

Anuncios filtrados del Galaxy S23

Mientras tanto, el color más llamativo del Galaxy S23 Ultra será un nuevo tono de verde. El Galaxy S22 Ultra de generación actual también viene en una opción verde tierra, pero el próximo Ultra optará por un tono pastel más sutil.

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | Datos técnicos filtrados

El leaker Digital Chat Station fue quien divulgó el registro del Samsung Galaxy S23 Ultra en el MIIT. Es así como ahora sabemos que el equipo presentará la versión de alta frecuencia de 3,36 GHz del SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Además, el panel será OLED de 6,8 pulgadas con una alta resolución de 3088 x 1440 píxeles. Además, el S23 Ultra tendrá una cámara con temporizador automático de 12MP para capturar selfies y videollamadas.

También se sabe que la configuración de cámara cuádruple constará de un sensor principal de 108MP. Sin embargo, algunos informes sugieren que el modelo Ultra obtendrá un disparador principal gigantesco de 200MP.

Aparte de esto, el teléfono tendrá una cámara de doble teleobjetivo de 12MP + 12MP con soporte de zoom de 10X. Además, este dispositivo vendrá con 8 GB y 12 GB de RAM.

