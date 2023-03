El Samsung Galaxy S23 Ultra que pusimos a prueba es el de la presentación Cream. El acabado es sumamente sofisticado y, lo mejor, es que los materiales son reciclados, desde el vidrio hasta la película PET y el plástico de las cubiertas interiores. Olvídate de las manchas por las huellas dactilares, el agarre es seguro, pero es un tanto resbaladizo en la parte trasera. No es que esté en peligro el smartphone en tus manos, pero deja cierta impresión. Las dimensiones son 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, el peso es de 233 gramos y cuenta con protección IP68.

No hay que dejar pasar los módulos de las cámaras en la parte de atrás. Me agrada que no tenga una caja sino simples círculos para cada sensor. Hablamos del principal de 200 MP, un gran angular de 12 MP, un telefoto de 10 MP y un teleobjetivo de 10 MP. El lente de la selfie es de 12MP.

Sobre los demás detalles, hay que mencionar el puerto de carga USB-C, la ranura para la bandeja SIM, el S Pen, los altavoces de estéreo duales y el lector de huellas está por debajo de la pantalla.

El panel del Galaxy S23 Ultra es AMOLED curvado de 6,8 pulgadas con resolución de 3080 x 1440 y una tasa de refresco de 120 Hz. En ajustes puedes hallar herramientas como programar el Modo Oscuro, setear la fluidez de movimientos, activar el protector de la vista, el Modo Pantalla para balancear los tonos y algo llamado resolución de pantalla donde hay tres opciones, desde el HD+ hasta el WQHD+. A esto que sumar los paneles Edge y la sensibilidad táctical.

Sobre el rendimiento, el procesador es Snapdragon 8 Gen 2 con sistema operativo One UI 5.1 basado en Android 13. La RAM es de 12GB y el almacenamiento de 256GB. La batería es de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Cabe destacar el Game Launcher donde puedes gestionar tus juegos desde un solo lugar y el Game Booster para activar el Modo Prioridad para no ser interrumpido en las partidas e instalar los plugins que pueden mejorar tu experiencia.

Ahora sí empezaremos a jugar. En la pantalla podrás ver el FPS, el uso de la RAM y la temperatura.

