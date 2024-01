Uno de los equipos que se ha empezado a vender en todo el mundo es el Samsung Galaxy S24 Ultra, el nuevo dispositivo de la marca surcoreana que cuenta no solo con un nuevo procesador, el Snapdragon 8 Gen 3, sino también la inteligencia artificial. ¿De qué trata y cómo puedo emplearla en mi smartphone?

Si has comprado el celular de Samsung y no sabes cómo poder usar la inteligencia artificial, pues no te preocupes porque en el siguiente tutorial te enseñaremos el paso a paso de cómo emplearla diariamente y así no solo obtener búsquedas más precisas, sino también chequear el precio de un producto, saber lo que te están diciendo en otro idioma, etc.

Recuerda que de momento estas herramientas solo están en el Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra, por lo que otros dispositivos con Android 14 podrán imitarlos en los próximos meses.

Trucos con la inteligencia artificial del Samsung Galaxy S24 Ultra

Buscar objetos con un círculo desde una foto: Tan solo debemos ir a nuestra galería de fotos, luego tenemos que seleccionar una imagen. La abrimos y ahora solo queda pulsar el espacio que hay entre el menú de la captura con la barra de cierre. Verás que se forman estrellas y solo deberás seleccionar, con un círculo, el objeto que deseas tener más información.

Tan solo debemos ir a nuestra galería de fotos, luego tenemos que seleccionar una imagen. La abrimos y ahora solo queda pulsar el espacio que hay entre el menú de la captura con la barra de cierre. Verás que se forman estrellas y solo deberás seleccionar, con un círculo, el objeto que deseas tener más información. Eliminar objetos de tus fotos: Entra a tu Galería y allí abre una foto. Verás en ella un ícono de editar. Púlsalo y ahora presiona sobre el logo de la inteligencia artificial. En ese momento deberás seleccionar con el S-Pen el objeto que deseas eliminar. Cuando lo hayas hecho, simplemente pulsa sobre borrar elemento y listo.

Entra a tu Galería y allí abre una foto. Verás en ella un ícono de editar. Púlsalo y ahora presiona sobre el logo de la inteligencia artificial. En ese momento deberás seleccionar con el S-Pen el objeto que deseas eliminar. Cuando lo hayas hecho, simplemente pulsa sobre borrar elemento y listo. Mover los objetos o personas en tus fotos: Repitiendo los pasos anteriores, luego de seleccionar un objeto de la foto, simplemente desplázala para el lugar que desees, y espera que la inteligencia artificial realice el resto. Automáticamente el Samsung te dará una nueva imagen con una perspectiva distinta y, sobre todo, que parecerá como si lo hubieras hecho en Photoshop.

SAMSUNG | De esta manera se verán tus conversaciones de WhatsApp traducidas con la inteligencia artificial. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)