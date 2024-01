Es el momento de hacer comparaciones ahora que el Samsung Galaxy S24 Ultra está disponible en el mercado. La mejor manera de hacerlo es revisando los puntajes obtenidos por el celular en uno de los benchmark más confiables de Internet. En esta oportunidad, comparemos el rendimiento del S24 Ultra con el Xiaomi 14 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Los tres teléfonos en cuestión aparecen en los registros actualizados de AnTuTu v10, un software que se utiliza para evaluar y comparar el desempeño de dispositivos móviles, como smartphones y tablets. Sus informes proporcionan una visión general de su potencia de procesamiento, rendimiento gráfico, velocidad de lectura/escritura de almacenamiento, y otros aspectos clave.

El modelo Samsung Galaxy S24 Ultra con procesador Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy), GPU Adreno 750 y 12GB de RAM obtuvo 2044067 puntos, superando al Xiaomi 14 Pro -casi el mismo procesador y GPU pero con 16GB de RAM- con 1977158 puntos y al iPhone 15 Pro Max -procesador A17 Pro y 8GB de RAM- con 1571621 puntos.

Qué hace mejor el S24 Ultra respecto al Xiaomi 14 Pro y iPhone 15 Pro Max

Los informes de AnTuTu especifican que el nuevo teléfono de Samsung destaca por la autonomía de su batería (5000 mAh), superando por poco al del Xiaomi (4880 mAh) pero sacando ventaja sobre el batería del equipo de Apple (4422 mAh). No obstante, el celular de Xiaomi lleva la delantera con el máximo poder de carga con 120 W.

En el aspecto fotográfico, el S24 Ultra lidera con el sensor principal de 200 MP en la cámara principal, seguido por los 50 MP de Xiaomi 14 Pro y 48 MP del iPhone 15 Pro Max. Lo mismo no se puede decir de la selfie: el equipo chino cuenta con 32 MP, superando a los 12 MP de Samsung y Apple.

No necesariamente a más megapíxeles tendrás mejores fotos, porque la calidad gráfica dependerá del procesador. Tanto Samsung como Xiaomi comparten el mismo chipset básico, puntuado por AnTuTu con 2106106, superando al A17 Pro con 1548419. La diferencia considerable se debe principalmente al GPU (902878 vs. 534149), la memoria (387756 vs. 274926) y la CPU (462657 vs 390106).

Aún así, las construcciones de estos teléfonos de gama alta cumplen con las expectativas del mercado. El procesador es una pieza clave pero no determinante para el desempeño del celular. Hay novedades con la IA del S24 Ultra que será tendencia para el resto del año, y bien es cierto que la competencia para los próximos meses recién ha empezado.

Ficha técnica del Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex

Ficha técnica del Xiaomi 14 Pro

Dimensiones: 161,4 x 75,3 x 8,49 mm | 223 g | 230 g (edición en titanio)

Pantalla: 6,73 pulgadas | Resolución 2K (3.200 x 1.440) | AMOLED | LTPO 1 - 120 Hz | HDR10 | Brillo pico de hasta 3.000 nits | Frecuencia de muestreo de hasta 2.160 Hz

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Almacenamiento: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Cámara delantera: 50 MP OIS, apertura variable f/1.4 - f/4.0 | 50 MP ultra gran angular f/2.2 | 50 MP telefoto f/2.0

Cámara trasera: 32 MP

Batería: 4880 mAh | Carga rápida de 120 W por cbale

SO: HyperOS | Basado en Android

Conectividad: WiFi 7 | 5G | Bluetooth 5.4 | NFC | Dual SIM | USB-C (USB 3.2)

Otros: Lector de huellas en pantalla | IP68 | Doble altavoz estéreo

Ficha técnica del iPhone 15 Pro Max

Dimensiones: 15,99 cm x 7,67 cm x 0,83 cm | 221 g

Pantalla: Super Retina XDR 6,7 pulgadas | ProMotion 1 - 120 Hz | Resolución 2.532 x 1.170 px | 458 ppp | Brillo pico de 2.000 nits | Contraste 2.000.000:1

Procesador: Apple A17 Pro

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 256/512 GB/1 TB

Cámaras traseras: 48 MP, f/1.78. | 12 MP ultra gran angular, f/2.2 | 12 MP teleobjetivo 5x, f/2.8

Cámara frontal: 12 MP f/2.2

Batería: 4422mAh

SO: iOS 17

Conectividad: 5G (sub-6 GHz) | LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA | WiFi 6E | Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 | Bluetooth 5.3 | Chip de banda ultraancha | NFC | Compatibilidad con Thread

Otros: IP68 | Sonido estéreo | FaceID | Botón de acción