El Samsung Galaxy S24 Ultra acaba de sumarse al competitivo mundo de los teléfonos móviles de gama alta. El dispositivo surcoreano tiene contrincantes que comparten el mismo procesador de última generación. Uno de ellos es el Oppo Find X7 Ultra, por lo que muchos se preguntan qué diferencian ambos equipos ya que prometen lo mismo: ser el mejor teléfono de todos.

De saque podemos comparar las pantallas y darse cuenta de la superioridad del Find X7 Ultra. El smartphone chino destaca por su resolución de 3168 x 1440 frente a los 3120 x 1440, así como mayor píxel por pulgada (510 vs. 500) y brillo (4500 vs 2600 nits). Hay que considerar que ambos teléfonos no comparten la misma tecnología del panel. Samsung apuesta por el Dynamic AMOLED con protección Gorilla Glass Armor, una apuesta exclusiva respecto al AMOLED y Gorilla Glass Victus 2 del móvil chino.

En cuestión de rendimiento, el S24 Ultra usa una versión personalizada del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mientras que el móvil de Oppo usa la versión estándar del mismo chipset. Esto hace que el S24 Ultra alcance los 3390 MHz en la velocidad del reloj del procesador frente a los 3300 MHz del Find X7 Ultra.

Si revisamos los resultados de los principales benchmark, notaremos que el Find X7 Ultra supera por poco al S24 Ultra en Geekbench 6 (Multicore 7380 vs 7149) y AnTuTu v10 (2281768 vs. 2044067).

Para los amantes de la fotografía, el sensor principal del S24 Ultra está por encima con 200 MP sobre los 50 MP del Find X7 Ultra, por lo que Samsung ofrece mayor resolución (16320 x 12240 vs 8192 x 6144) y capacidades de grabación. Con el celular surcoreano sí alcanzarás los 8K a 30 FPS y los 960 FPS a 1080p en grabación de cámara lenta. La selfie sí se la lleva el celular de Oppo con 32 MP frente a 12 MP de la competencia.

La autonomía para ambos celulares es casi la misma con baterías de 5000 mAh pero la carga rápida de 100W del Find X7 Ultra supera en versatilidad a los 45W del S24 Ultra. Lo que demoran casi una hora del 0 al 100% en Samsung lo logras en 30 minutos con el celular de Oppo.

Así las cosas, ambos smartphones son duros rivales para el resto de fabricantes en la primera parte de 2024. El S24 Ultra destaca por sus nuevas tecnologías y aplicaciones de IA integradas -la mayor novedades en el mercado- aunque, a nivel técnico, vemos que es superado por el Find X7 Ultra por un margen corto. Esto hace que, según AnTuTu, el Find X7 Ultra tenga mayor puntaje global sobre el S24 Ultra (2281768 vs. 2044067).

Si lo que buscas es una experiencia de cámara mejorada con las más recientes novedades de IA, resolución máxima y sensores potentes, el S24 Ultra cumplirá todas tus expectativas. En el caso de buscar mayor autonomía, facilidades de carga y potencia para jugar como Pro a un precio justo, el Find X7 Ultra. Solo analiza bien lo que necesitas y tendrás el celular que mejor se adecúa a tus exigencias.

Ficha técnica del OPPO Find X7 Ultra

Dimensiones: 164,3 x 76,2 x 9,5 mm | 221 gramos

Pantalla: OLED LTPO curva de 6,82 pulgadas | Resolución 3168 x 1440 píxeles | 510 ppp | DCI-P3 |4.500 nits (max.) | 2.300 nits (HDR) | 1600 nits (HBM) | 120 Hz

Procesador: Snapdragon 8 Gen 3 | GPU Adreno 750

RAM: 12/16 GB LPDDR5x

Almacenamiento: 256, 512 GB | No ampliable con microSD

Cámara trasera: Angular 50 MP, 1″, f/1.8, lente 1G7P, OIS | Gran angular 50 MP, f/2.0, 123º, lente 6P, macro 4 cm | Telefoto 50 MP, zoom óptico 6x, f/2.6, lente 5P, OIS | Telefoto 50 MP, f/4.3, lente 1G3P, OIS | Video Dolby Vision

Cámara delantera: 32 MP f/2.4

Batería: 5.000 mAh | Carga rápida 100W | Carga inalámbrica 50W | Carga inversa 10W

SO: ColorOS 14

Conectividad: Dual nanoSIM | 5G SA, NSA | WiFi 7 | Bluetooth 5.4 | USB tipo C | NFC | GPS GNSS

Otros: Sensor de huellas en pantalla | Reconocimiento facial | Inteligencia artificial

Ficha técnica del Samsung Galaxy S24 Ultra

Pantalla: Dynamic AMOLED 6,8 pulgadas | Resolución Quad HD+, LPTO 1 - 120 Hz | Gorilla Glass Armor | SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Almacenamiento: 12 + 256 GB | 12 + 512 GB | 12 + 1.024 GB

Cámaras traseras: 200 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 | 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 | 12 MP, f/2.2

Cámara frontal: 12 MP, f/2.2

Batería: 5000mAh | 45W carga rápida | Carga inalámbrica 15W

Sistema operativo: Android 14 basado en One UI 6.1

Conectividad: 5G (2xNano + eSIM) | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | GPS | NFC | UWB | USB-C

Dimensiones: 162,3 x 79 x 8,6 mm | 233 gramos

Otros: IP68 | S-Pen integrado | Samsung Dex