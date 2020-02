El Samsung Galaxy Unpacked 2020 está por empezar. El importante evento de la firma surcoreana se llevará a cabo en San Francisco (Estados Unidos) a las 2:00 p.m. (hora peruana). Se espera que Samsung presente el Galaxy S20 y un nuevo teléfono plegable.

Todos esperan que el Samsung Galaxy Unpacked 2020 presente de una vez por todas la familia Galaxy S20. Al igual que el año pasado, veríamos las tres versiones del dispositivo móvil: Galaxy S20e, Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus. No se sabe si todos los modelos contarán con conectividad 5G.

Otra novedad sería el Samsung Galaxy Z Flip, un nuevo intento de la marca surcoreana por posicionar en el mercado los teléfonos con pantalla plegable. El modelo sería lo más parecido al Moto Razr, es decir, con estilo “flip phone” o “almeja”.

Por último, probablemente sepamos algo más del Samsung Galaxy Buds Plus, los audífonos inalámbricos. Sería todo un hit que la compañía confirme la inclusión de los Galaxy Buds Plus en la caja del celular. Soñar no cuesta nada.

SAMSUNG | Precios del S20

El editor Max Weinbach de XDA-Developers, ha dado detalle de cuánto costarán los futuros Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra.

El modelo inicial sería el Samsung Galaxy S20 5G que costaría entre 900 euros y 1000 euros, mientras tanto el Galaxy S20+ 5G subiría entre los 1050 y 1100 euros, para finalmente en la versión Samsung Galaxy S20 Ultra 5G llegar por unos 1300 euros. Aunque no se conoce si finalmente encontraremos todas las versiones en modalidad 4G, su precio podría disminuir una media de 100 euros con respecto a las que incluyen la tecnología 5G.