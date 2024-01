Novedades en la industria de la telefonía móvil. Samsung anunció el lanzamiento de los nuevos modelos para la serie Galaxy S. La fecha clave es el miércoles 17 de enero y probablemente quieras formar parte de la fiesta tecnológica. Te contamos todos los detalles para que seas uno de los primeros en enterarse de las novedades del Galaxy Unpacked 2024.

El evento de Samsung está programado para el 17 de enero a la 1:00 pm ET (11:30 pm IST) en la ciudad de San José, California (Estados Unidos). Aunque la compañía surcoreana no ha adelantado nada sobre qué veremos en la transmisión, la comunidad e insiders apuntan a que se revelará la serie Galaxy S24 (modelo estándar, Plus y Ultra) y las nuevas funciones que promete el Galaxy AI.

El horario de transmisión del Galaxy Unpacked 2024 queda de la siguiente manera para los países hispanohablantes:

Perú, Ecuador y Colombia - 1:00 pm.

Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 3:00 pm.

Bolivia y Venezuela - 2:00 pm.

México - 12:00 pm.

España - 7:00 pm.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED | Cómo ver el evento

Samsung todavía no ha activado la ventana de transmisión en sus redes sociales. Sin embargo, a través de sus medios oficiales, han comunicado que los espectadores podrán sumarse a la transmisión mediante la cuenta oficial de Samsung en YouTube. Bien puedes acceder desde la cuenta global o desde las cuentas oficiales de la compañía según tu país.

Qué se sabe del Galaxy S24 Ultra

Uno de los modelos más comentados en foros especializados en tecnología es el Galaxy S24 Ultra, el más exclusivo de la serie. De acuerdo con Yogesh Brar, conocido en Internet por sus filtraciones en la industria, el S24 Ultra tendría el procesador Snapdragon 8 Gen 3, presentado por Qualcomm en octubre de 2023 para el mercado estadounidense y surcoreano. En el resto del mundo, sería el procesador Exynos 2400 el que venga instalado en el flagship.

Cámaras del S24 Ultra

En el apartado fotográfico, según informa Tom’s Guide, el informante @Tech_Reve asegura que el Galaxy S24 Ultra tendrá un nuevo teleobjetivo plegado variable de 3-10x, que reemplazaría los sensores dedicados de 3x y 10x del Galaxy S23 Ultra. Agregó que la configuración será de un lente principal de 200MP, un ultra gran angular de 12MP y un par de cámaras con teleobjetivo. Una lente de 50MP con zoom óptico de 5x y una lente de 10MP con zoom óptico de 3x. La cámara frontal, en cambio, será de 12MP.

Autonomía y pantalla del S24 Ultra

La misma seguridad de los leakers no aplica para las configuraciones de la batería del S24 Ultra. Lo más comentado en redes es que esta aumentará la velocidad máxima de carga hasta 65W, lo que sería casi un 50% más rápido que la carga de 45W del Galaxy S23 Ultra. No obstante, apuntes recientes señalan que Samsung no actualizará la carga para la serie Galaxy S24 en absoluto.

No podemos dejar pasar las características de la pantalla. Los modelos Ultra de la serie Galaxy de los últimos años se caracterizan por tener un panel de 6.8 pulgadas y es probable que eso no cambie. El filtrador Ice Universe añade a esta información que el S24 Ultra alcanzará un brillo máximo de 2.500 nits, es decir, 750 nits más brillante que el S23 Ultra. También se rumorea que el celular podría aumentar la frecuencia de actualización máxima a 144 Hz, lo que lo convertiría en una alternativa interesante para los gamers de móviles.

Sistema operativo y precio del S24 Ultra

Solo queda hablar del sistema operativo y el precio. Varios medios de comunicación y leakers coinciden en que la compañía aprovechará su propia IA generativa llamada Samsung Gauss a partir de la serie Galaxy S24. Se espera que el sistema ayude a los usuarios a redactar correos electrónicos, traducir contenido, resumir documentos, editar fotografías y mucho más. Además, echando un vistazo a las filtraciones de One UI 6.1, el S24 Ultra tendría funciones basadas en Android 14, como un fondo de pantalla generado por IA, al igual que algunos servicios exclusivos como la traducción durante las llamadas.

Respecto al precio, los Galaxy S24 deberían competir con los iPhone de Apple y no presionar a los usuarios a gastar en demasía respecto a los S23 Ultra del años pasado. No hay información oficial al respecto, pero apostamos a que el S24 Ultra tendría estos precios sin mucha diferencia sobre los modelos anteriores:

8GB RAM + 256GB: US$1,199

12GB RAM + 256GB: US$1,299

12GB RAM + 512GB: US$1,399

12GB RAM + 1TB: US$1,619.99