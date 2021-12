El Galaxy Z Flip3 5G promete ser la opción más serie de cómo debería ser un teléfono plegable en el futuro de la industria. Samsung puso la vaya alta, por lo que primero arranquemos con el diseño del smartphone. Es la primera vez que tengo un celular así en mis manos y debo decir que el solo diseño es una experiencia en sí mismo.

El Galaxy Z Flip3 5G se siente sólido en todos los sentidos, desde los marcos de aluminio hasta la parte trasera de cristal, que no queda manchado por las huellas, y el panel Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas Full HD+. Esta misma solidez se hace presente también al doblar el teléfono por la mitad. El doblez pasa desapercibido a simple vista y al tacto sí se siente una pequeña hendidura, pero nada de lo que criticar. Se trata de un buen teléfono robusto, práctico y sólido para tratarse de un móvil que se dobla. El teléfono puede abrirse con una sola mano pero es medio complicado al principio.

GALAXY Z FLIP 3 | Análisis

Ahora hablemos de la pantalla. Su principal atractivo es la tasa de refresco de 120 Hz, así como un brillo superior a la versión anterior. Este teléfono alcanza los 935 nits con el brillo adaptativo habilitado y 503 nits si configuras el brillo manualmente. A esto debe sumarse los modos de color disponibles: Vivo y Natural. Este segundo es el más preciso al mostrar contenido dentro del espacio de color sRGB y lo mejor es que es compatible con material HDR10+. Si hablamos de juegos, la función Game Booster ofrece las tasas de refresco de 48Hz, 60Hz y 120Hz, y lo mejor es que la configuración solo aplica en la ejecución del juego, no para lo demás. Cabe precisar que la nueva película protectora, según Samsung es un 80% más duradera que la del Flip original, puede soportar hasta 200 000 pliegues. Eso sí, por nada quites esta película.

La pantalla exterior del Samsung Galaxy Z Flip 3, por su parte, es de 1.9 pulgadas, más grande que la versión anterior y eso se agradece. Un detalle es que este panel no cambia el brillo automática, porque no hay un sensor externo. No es nada grave, porque el fondo es negro, pero ya eso depende de la sensibilidad de cada quien.

Ahora hablemos del rendimiento. El procesador es Snapdragon 888 5G de 8 núcleos con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y todo esto lo pusimos a prueba en Geekbench para tener una mejor comparativa. El teléfono obtuvo 3548 puntos en Multi-Core y 1034 en Single-Core. En ambos casos, el teléfono supera considerablemente al Galaxy S21 Ultra 5G y el Poco F3. Las cifran pintan bien y la experiencia pasa por lo mismo... o al menos casi. El software se siente fluido, no he tenido problemas con las tareas simultáneas y demás; sin embargo, hay un asunto con el calor. Cuando haces cosas que demandan tiempo, por ejemplo, un video de varios minutos o simplemente jugando, el calor puede fastidiar. Al menos, el calor se concentra por debajo del módulo de la cámara y la bisagra.

GALAXY Z FLIP 3 | Unboxing

Ya es turno de hablar de las cámaras. El teléfono no ha variado mucho respecto a la versión anterior. El móvil carece de 100 aumentos en el zoom y solo trae los sensores principales y gran angular, siendo esta última la menos sensible a la luz. La app muestra prácticamente lo mismo, salvo por el botón para que se active la pantalla trasera, muy útil para hacer selfies con la cámara principal.

En ambientes de buena luz, el teléfono sí responde con toda potencia, con los colores y contrastes adecuados, y el HDR hace un buen trabajo para sacar detalles. No obstante, algunos aspectos sí que merecen atención. Hay puntos que resultan muy nítidos y luego se va perdiendo la calidad. Lo mismo sucede con el gran angular, salvo que este lente padece un poco más si no hay luz suficiente. Aquí una muestra de lo que puede hacer el Modo Noche.

Sobre el modo selfie, hay varias cosas que decir. Puedes usar el modo flex para tener mejores resultados con el lente principal en vez de la selfie, que arroja colores más fríos y tiende a padecer más fácil a falta de luz. En ambos casos, el efecto bokeh está bien logrado y se siente natural.

Respecto a la batería, la autonomía dura casi un día y eso que estamos hablando de una batería de 33000 mAh. Queda muy justo, pero eso también se debe a las funciones dinámicas y la tasa de 120Hz. Puedes optimizar la energía con más configuraciones, bajar al mínimo de la tasa de refresco, y sacar un poco más, pero no como llegar al día y medio. A esto hay que sumarle el tiempo de carga, pasando de 0 a 100 en dos horas. El teléfono tiene carga inalámbrica inversa, pero lo mejor es evitarlo teniendo en cuenta lo ajustado de la batería.

