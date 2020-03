Los usuarios del Samsung Galaxy Note 9, así como los del Samsung Galaxy S9 en todas sus versiones, no recibirán la actualización del sistema operativo One UI 2.1.

El One UI 2.1, que recientemente comenzó a llegar a los Samsung Galaxy S10 y Note 10, trae mejoras como un nueva versión del modo oscuro, un correcto funcionamiento de la cámara y características sobre la capa de personalización.

Samsung no ha dado una versión oficial sobre por qué la actualización no llegará a los Not9 ni S9. Fue a través de una notificación publicada a través de la aplicación Samsung Members en Corea del Sur en la que sugiere que el One UI 2.1 no llegará a estas versiones.

Habrá que esperar a que Samsung responda a estas consultas por parte de la comunidad.

Los más vendidos

Ha pasado buen tiempo desde el cierre de 2019, por lo que la industria de las telecomunicaciones ya tiene los reportes de los móviles más vendidos en el mercado. Apple dio el batacazo contra Samsung y Huawei.

El portal andro4all dio a conocer la lista de los diez móviles más comprados en el año pasado. El primer lugar está ocupado por Apple y su iPhone XR, también conocido entre los expertos como el ‘iPhone barato’, con 46.3 millones de unidades vendidas.

Apple no se contentó con el primer lugar y ubicó al iPhone 11 en el segundo puesto con 37.3 millones de unidades vendidas. El podio lo cierra el Samsung Galaxy A10 con 30.3 millones de unidades.