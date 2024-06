Mientras esperamos la llegada de Android 15, los dispositivos Samsung Galaxy podrán hacer uso de la capa de personalización One UI 6.1. La compañía surcoreana dio un adelanto sobre los equipos que accedieron al software y ahora la lista oficial es mucho más amplia.

¿Te quedaste sin descargar One UI 6.1 o no sabes cómo hacer la actualización en tu Galaxy? Tranquilo porque te dejaremos todas las mejoras del sistema y cómo puedes descargarlo sin inconvenientes técnicos.

La capa de personalización One UI 6.1 se caracteriza por las funciones avanzadas de la Inteligencia Artificial (IA). Sus principales mejoras están enfocadas en la comunición, desde la posibilidad de ajustar el tono de los mensajes y traducirlos a 13 idiomas diferentes o usar Interpreter para leer traducciones de voz a texto en tiempo real. Un dato importante es que no todos los smartphones con One UI 6.1 tendrán acceso a las funciones inteligentes, porque dependerá del hardware de cada dispositivo.

Lista oficial de Samsung Galaxy compatibles con One UI 6.1

Teléfonos Galaxy con IA en One UI 6.1

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Teléfonos Galaxy sin IA en One UI 6.1

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy F54

Galaxy F14

Galaxy M54

Galaxy M44

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy Quantum 2

Galaxy XCover 7

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Cómo instalar One UI 6.1 en mi Samsung Galaxy

Lo primero que deberás hacer es verificar si la actualización One UI 6.1 está disponible en tu celular. Los pasos son sencillos y no hará falta que seas experto en tecnología. Sigue estos pasos para que hagas uso del sistema operativo.

1. Ve a Ajustes > Actualización de software.

2. Clic en Descargar e instalar.

3. Si la actualización está disponible, tu dispositivo la descargará e instalará automáticamente.

4. Si la actualización no está disponible, verás un mensaje que dice “El software está actualizado”.

5. De estar disponible, solo queda instalar el software y verás un mensaje que dice “Reiniciar ahora” o “Reiniciar más tarde”.

6. Dale clic a cualquier opción y espera a que el dispositivo vuelva a estar operativo para acceder a la actualización.

Nuestro consejo es que el dispositivo esté conectado a una red WiFi antes de descargar e instalar la actualización para evitar interrupciones y el riesgo de corromper el fichero. En todo caso, puedes hacer una copa de seguridad por si hay inconvenientes. Es importante que no manipules el teléfono durante la descarga e instalación, un proceso que puede tardar varios minutos.