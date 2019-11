¿Crees que no se puede ser más fanático de Star Wars? Samsung anunció el lanzamiento de una edición especial del Galaxy Note 10+ dedicada a The Rise of Skywalker, la última película de la saga.

Según las imágenes oficiales distribuidas por Samsung, el dispositivo es negro con algunos detalles en rojo. Vemos a Kylo Ren, el antagonista de la nueva saga de Star Wars, en el panel delantero. El Galaxy Note 10+ también trae una insignia de metal, un S Pen y unos Galaxy Buds.

Lástima que el dispositivo no estará disponible en todo el mundo. Los afortunados de Dinamarca, Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Corea, Noruega, Rusia, España, Suecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EE.UU. podrán adquirir el exclusivo equipo de Samsung a partir del 10 de diciembre.

Algunas tiendas virtuales, como Amazon y Best Buy, ofrecen el dispositivo a 1300 dólares. ¿Te animas a traerte uno?

SAMSUNG | FICHA TÉCNICA DEL GALAXY NOTE 10

Pantalla : 6.8 pulgadas, primera pantalla de celular con certificación HDR+ (Dynamic OLED)

Resolución : 3,040x1,440 pixeles

Procesador : 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825, dependiendo del mercado

RAM : 12GB

Almacenamiento : 256GB, 512GB (UFS 3.0)

Ranura microSD : Sí

Batería : 4,300mAh (no extraíble)

Sistema operativo : Android Pie (One UI)

Carga rápida : 25 vatios (25W) con cargador incluido, pero es compatible con 45 vatios (45W) con adaptador compatible

Carga inalámbrica : Sí con PowerShare (carga reversible) y carga de hasta 15 vatios (15W)

Conectividad : Wi-Fi 6 (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

Samsung Pay : Sí, a través de NFC y MST

Funciones de desbloqueo : Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Cámara trasera : Cuatro de 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados); gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados); telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica; Tiempo de vuelo (ToF)

Cámara frontal : 10 megapixeles (f/2.2)

Resistente al agua : IP68

Sonido : Doble bocina con Dolby Atmos

Conectividad : Hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 (Note 10 Plus 5G con Sub6 / mmWave)

Tamaño : 162.3x77.2x7.9mm

Peso: 196 gramos