Actualmente, es poco común que una persona con equipo Smartphone no haya instalado TikTok en su dispositivo, la aplicación de videos en donde demuestras tu talento para el baile, la comedia, educación etc., incluso es muy probable que tus familiares se hayan creado una cuenta y te sigan, comenten o reaccionen al contenido que subes en la referida plataforma. Si quieres evitar dicha situación, aquí te enseñaremos un truco para que tus parientes no encuentren tus videos.

TikTok y otras redes sociales o plataformas de mensajería instantánea ya son utilizadas por personas de la tercera edad, por ello, es normal que tus familiares te envíen una solicitud de amistad en Facebook, te escriban por WhatsApp o hasta te sigan en TikTok. Por respeto tienes que aceptarlos para evitar situaciones tensas, pero, resulta muy incómodo cuando tus parientes te hablan sobre los videos que has subido en esta última plataforma.

Es importante aclarar que no existe una aplicación externa para ocultar los videos a ciertos contactos, la única manera de que un contacto no vea tus videos es eliminándolos de tu lista de amigos, seguidores o bloqueándolos, opción que de seguro no es viable para ti porque son tus familiares. ¿Entonces qué hago? la única manera es ocultar tu contenido a todos los contactos o seguidores, quiere decir que tu contenido no les aparecerá en la sección “Para ti” o “Sugerencias” cada vez que subas algo.

EL TRUCO PARA QUE TUS FAMILIARES NO ENCUENTREN TUS VIDEOS EN TIKTOK

El primer paso es ingresar a tu perfil de TikTok .

. Ahora, presiona el ícono de las tres líneas horizontales que se ubican en el extremo superior derecho.

Te aparecerán varias opciones, pero, elige la que dice ‘Privacidad’.

Después, toca en el apartado denominado ‘Recomienda tu cuenta a otros’.

Por último, desactiva las opciones ‘Contactos’ y ‘Amigos de Facebook’, esto hará que tu contenido no les aparezca en TikTok.

