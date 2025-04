La infidelidad es un tema complejo que puede depender de muchos factores. Aunque no hay un único perfil de persona infiel, ciertos rasgos psicológicos pueden aumentar la probabilidad de que alguien engañe a su pareja.

La psicóloga española Paula Orell, conocida por compartir contenido sobre bienestar emocional y relaciones, explicó en un video compartido en TikTok que hay un rasgo común entre quienes son infieles: la baja autoestima.

Según ella, las personas con autoestima baja dependen demasiado de la validación externa y necesitan constantemente que alguien les recuerde su valor.

“Una persona con buena autoestima no necesita que los demás le digan lo bonita que es para sentirse y creerse bonita”, afirma.

Cuando alguien con baja autoestima recibe atención de otra persona fuera de su relación, puede sentirse atrapado en la necesidad de esa aprobación. Paula lo ejemplifica imaginando que, al recibir un halago o un gesto de interés, esa persona se aferra a ello y pierde de vista lo que realmente le importa.

“Sin darse cuenta, se convierte en esclava de sentirse guapa, interesante y valiosa solo a través de la mirada del otro”, explica.

Para quienes han sido infieles y quieren cambiar, Paula ofrece un consejo claro: revisar su autoestima. También sugiere que, si alguien ha perdonado una infidelidad, motive a su pareja a trabajar en su autoestima para evitar que vuelva a ocurrir.

Es importante destacar que esta perspectiva no es universal entre los profesionales de la psicología.

Expertos como Esther Perel, una reconocida psicoterapeuta belga especializada en relaciones de pareja y sexualidad y autora de libros como “Mating in Captivity” y “The State of Affairs”, consideran que las causas de la infidelidad suelen ser variadas y no pueden atribuirse únicamente a la baja autoestima.

Perel sugiere que factores como la búsqueda de novedad, la insatisfacción en la relación o el deseo de experimentar diferentes facetas de uno mismo también pueden influir en la decisión de ser infiel.

Cuáles son las principales causas de la infidelidad

Según GQ México, la infidelidad surge de una compleja interacción de factores emocionales, psicológicos y sociales. Entre las causas más comunes se encuentran la insatisfacción emocional o sexual en la relación, la falta de comunicación y la monotonía. A menudo, la búsqueda de nuevas experiencias o la necesidad de sentirse deseado/a también juegan un papel importante.

Además, el citado medio destaca que la infidelidad no siempre es premeditada. En ocasiones, surge de situaciones fortuitas o de conexiones emocionales inesperadas. La tecnología y las redes sociales también han facilitado la posibilidad de encuentros extramatrimoniales, creando un entorno donde la tentación puede estar a solo un clic de distancia.

La infidelidad surge de una compleja interacción de factores emocionales, psicológicos y sociales. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, es importante señalar que la infidelidad no es un problema exclusivo de un género. Tanto hombres como mujeres pueden ser infieles, y las razones varían según el individuo y la dinámica de la relación.