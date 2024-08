Interactuar con Meta AI resulta entretenido si deseas explorar los algoritmos y la inteligencia artificial generativa de esta nueva función disponible en WhatsApp. Aunque muchas conversaciones sorprendentes y divertidas han aparecido en Internet, existe una tendencia que está generando inquietud entre muchas personas.

Usuarios de WhatsApp están pidiendo a Meta AI que responda como sus familiares fallecidos y los resultados han sido publicados en TikTok. Hay quienes llaman a esta dinámica como “el truco de hablar con gente muerta” y se ha vuelto una práctica cotidiana en la comunidad. La mayoría de estas publicaciones tienen los comentarios desactivados para evitar las críticas de los usuarios.

Ante órdenes como “Escríbeme como si fueras mi abuelito que está en el cielo para su nieta”, Meta AI responde con mensajes muy emocionales como “Te extraño tanto, pero sé que estoy en un lugar donde puedo cuidarte mejor” o “No te olvides de las historias que te contaba, de las canciones que te cantaba y de los abrazos que te daba”. Videos como estos tienen miles de reproducciones en TikTok y de corazones.

Hemos revisado varias publicaciones de este tipo en TikTok y hemos identificado que Meta AI recurre a frases clichés para atender las órdenes de los usuarios de WhatsApp. Es fácil de entender que así sea porque el sistema aprende de “información online disponible públicamente e información con licencia”, es decir, tiene acceso a obras de literatura o mensajes de duelo para reproducir en sus respuestas.

Lo que sí nos ha llamado la atención es la posibilidad de que Meta AI tenga cierta información del familiar fallecido. Meta AI, de acuerdo con el blog oficial, recopila “información pública de Internet o datos con licencia de otros proveedores para entrenar nuestros modelos, esta información puede incluir datos personales. Por ejemplo, si recopilamos una publicación de blog pública, puede incluir el nombre y la información de contacto del autor”.

No obstante, Meta AI tiene la política de que cuando recopila información personal como parte de los datos públicos y con licencia, no la vincula específicamente con los datos de ninguna cuenta. En otras palabras, la Inteligencia Artificial no vincula los datos personales obtenidos con las respectivas cuentas de los usuarios, evitando así la posibilidad de “hablar con gente muerta” a través de la simulación.

Recuerda que hoy en día no hay una manera para desactivar Meta AI así que los usuarios ya están expuestos a que sus datos, dentro de los servicios de Meta, sean usados para alimentar el algoritmo. WhatsApp aconseja nunca compartir información personal mientras usas Meta AI, y ese consejo sirve para todos los chatbots. No obstante, desde la naturaleza en sí misma de Meta AI, ya debes andar con cuidado para no filtrar datos personales de manera pasiva en una aplicación casi omnipresente como WhatsApp.

Guía para activar Meta AI en Android y iOS

Si tienes un dispositivo con sistema Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la página de WhatsApp. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

