Nada como la ciencia ficción para darnos cuenta que la tecnología de avanzada está a la vuelta de la esquina. Meta AI ha llegado a WhatsApp para dinamizar las interacciones de los usuarios con un chatbot que sirve para casi todo. Puedes crear imágenes y pedir recomendaciones, ¿pero qué tal enfrentarte a su naturaleza digital con una de las frases más recordadas de Will Smith?

Suena como a chiste pero eso es lo que viene sucediendo en TikTok donde los usuarios recurren a uno de los diálogos de la película “Yo, Robot”, estrenada en 2004, en el que Spooner, interpretado por Will Smith, interroga a Sonny, un robot de aspecto humanoide que es acusado de haber matado a un científico, para poner a prueba la respuesta de Meta AI en WhatsApp.

Los usuarios de Meta AI empiezan la conversación con “Los seres humanos sueñan, robot, incluso los perros sueñan. Una máquina, una imitación de la vida, ¿puede componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra?”. A lo que el sistema de Inteligencia Artificial responde con un simple: “¿Y tú?”, la misma frase que dice Sonny en la película.

La explicación detrás de la respuesta de Meta AI

Evidentemente, no es un caso en el que Meta AI se rebela contra la humanidad a través de WhatsApp. El sistema responde según lo que vaya aprendiendo de Internet. “Usamos información online disponible públicamente e información con licencia. También utilizamos la información que compartiste en los productos y servicios de Meta. Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones. No usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar a nuestras IA”, explica Meta en su Centro de privacidad.

Póster de "Yo, Robot"

Es de esperar, por lo tanto, que Meta AI ha identificado la frase de Will Smith y ha continuado con el juego. No es que el sistema comparta una sensación auténtica de rebeldía frente al interlocutar sino que copia el diálogo de la película. Además, “Yo, Robot” ha ganado popularidad desde su estreno. No tendrá la mejor puntuación según Filmaffinity (6.2/10) pero ha calado en el imaginario de los espectadores al mostrar cómo sería una sociedad en la que se cuestiona la conciencia de los robots potenciados con IA.

Tutorial para activar Meta AI en Android y iOS

Si tienes un dispositivo con sistema Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la página de WhatsApp. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

