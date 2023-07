Seguramente has entrado a Twitter en horas de la mañana y no te aparecieron los tuits de los usuarios que sigues, no es un error de la aplicación, navegador de tu computadora o portátil, el referido servicio de Elon Musk sufrió un colapso a nivel mundial.

No es muy común que se reporten fallos en Twitter, de hecho a través de esta red social se conocen los errores que existen por otras plataformas, como por ejemplo: WhatsApp, Facebook, Instagram, etc., sin embargo, la mañana de este sábado 1 de julio se produjo la caída mundial del aplicativo celeste, ¿En dónde puedes saber si la app ha dejado de funcionar? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

En esta oportunidad, en otras redes sociales se pudo conocer que los usuarios de Twitter no podían iniciar sesión, no les cargaba la sección de noticias e incluso la plataforma no les permitía escribir o publicar nada, esto ocurrió para ambas versiones: tanto la web como el aplicativo móvil.

La guía para saber si Twitter se cayó en todo el mundo

En caso no te carguen los tuits y piensas que Twitter se cayó, lo primero que debes hacer es corroborar que tengas conexión a internet mediante tu wifi o datos móviles.

se cayó, lo primero que debes hacer es corroborar que tengas conexión a internet mediante tu wifi o datos móviles. Todo está correcto, entonces te aconsejamos ingresar a Downdetector , un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se reportaron problemas por la aplicación o página web.

, un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se reportaron problemas por la aplicación o página web. Accede a la página y presiona sobre el logotipo de Twitter.

Te aparecerá una barra de estadísticas, si presionas el pico más alto sabrás a que hora se ha caído Twitter.

Existe otro método para saber si la app se ha caído, para ello necesitarás de la ayuda de otras redes sociales, como por ejemplo: Facebook o los estados de WhatsApp, aquí la mayoría de usuarios utiliza el hashtag #TwitterDown en sus publicaciones.

