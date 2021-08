Empecemos por el diseño del Samsung Galaxy A52. Me agrada que la pantalla se sienta sólida y muy estable. Los bíseles se sienten cómodos en las manos, pero este plástico en mate no me termina de convencer. Es funcional al no grabarse las huellas y pesar tan solo 181 gramos, pero me deja la sensación de ser un producto corriente. Al menos el acabado hace que el celular no resbale en superficies lisas o inclinadas.

Otro detalle a tomar en cuenta es el puerto Jack. Lo mejor no es solo la accesibilidad, sino que el sistema de audio en sí que está bien logrado con la tecnología Dolby Atmos. El rendimiento de los altavoces también tiene un buen rendimiento, alcanzando los graves y agudos sin problemas para lo que uno espera de un smartphone.

Acerca de la pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED, el brillo de 800 nits es más que suficiente para usar el smartphone en ambientes con mucha luz. Los contrastes están bien logrados, así como los tonos y los ángulos de visión. Hay que destacar que la tasa de refresco es de 90Hz, por lo que está por encima de la media, pero no puede competir con los 120Hz de la misma versión en 5G.

SAMSUNG GALAXY A52 | Review

El desempeño de la pantalla del Galaxy A52 me lleva a hablar del rendimiento, y aquí debo hacer una precisión: este es el modelo de 8GB de memoria RAM, por lo que tiene un buen desempeño para juegos como Fornite, PUBG, Call of Duty Mobile, entre otros. Ahora, esto es si solo te dedicas a jugar. Si estás haciendo varias otras cosas en segundo plano, se nota cierta ralentización, pero nada que afecte que la experiencia del usuario. Respecto a la temperatura del smartphone, el sistema gestiona bien el calor según el título que juegues.

Acerca de la autonomía, la batería es de 4500mAh, por lo que podrás usarlo por unas 48 si es que no exiges al teléfono con juegos pesados. El celular cuenta con carga rápida de hasta 25W. El cargador que viene en caja es de 15W, por lo que tardarás de 0 a 100 unas dos horas.

Por su parte, la cámara satisfizo mis expectativas. El sistema principal está compuesto por un sensor principal de 64 MP con OIS, un ultra gran angular de 12 MP, un modo macro de 5 MP y el sensor de profundidad de 5 MP. El display permite personalizar las herramientas y cuenta con funciones principales como Retrato, Modo Pro, Noche, etc. También trae la “Toma única” para que el sistema personalice varias capturas de un solo video.

SAMSUNG GALAXY A52 | Unboxing

Sobre el rendimiento, los colores cálidos tienden a ser saturados y hay cierto granulado en las escenas de alto contraste. Lo que sí debes tener en cuenta es que todo el potencial de la cámara recién podrás verlo con el modo 64MP activado. El botón, por suerte, está al alcance de la mano y no hay que hurgar por el menú de ajustes. Lástima que eso último es lo que sucede con el HDR, aunque mi consejo es tenerlo siempre activado. El sistema es confiable y sacarás buenas fotos.

Otro detalle es el zoom. Al no haber un teleobjetivo, el recorte digital hace que pierdas contrastes y calidad en la resolución. El Modo Noche sí que está bien calibrado. Aquí puedes ver una muestra de lo que es capaz de hacer con muy poca luz.

