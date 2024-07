WhatsApp Plus tiene competencia. Hay un montón de mods disponibles en Internet y una de las opciones que se ha vuelto tendencia es WhatsApp Aero. ¿Quieres probarlo para empezar agosto de 2024? Te contamos cuáles son sus características y cómo puedes hacer la descarga en tu teléfono Android.

WhatsApp Aero destaca en el complejo mercado de mods de WhatsApp por sus funciones de privacidad y personalización. También es posible compartir material como fotos, imágenes, stickers y mucho más sin tantas restricciones como sucede actualmente en WhatsApp.

Algunas de las características que nos ha llamado la atención son la función “antieliminación” que permite ver mensajes o estados eliminados sin que la otra persona lo sepa y la posibilidad de enviar archivos en formatos como .zip, .apk, .pdf, .rar, .mp3, .mp4 y .jpg. También debes probar el modo “No molestar” para no recibir alertas o notificaciones mientras estás activo y ocultar el estado de conexión para que nadie vea mensajes como “Escribiendo…”, “Grabando un mensaje…” o “En línea”.

Cómo instalar WhatsApp Aero en tu celular

La última versión de WhatsApp Aero es compatible con el sistema operativo Android 5.0 para adelante. Antes de hacer la instalación, tendrás que activar la descarga desde fuentes desconocidas: Ajustes > Aplicaciones > Chrome > Instalar aplic. desconocidas. Allí deberás darle clic en “Permitir desde esta fuente”.

Ahora sí dale clic a este enlace para iniciar la descarga del APK y, cuando concluya, busca el archivo en la carpeta de descarga e inicia la instalación. Cuando concluya el proceso, simplemente agrega tu número y accede a tu cuenta.

En caso quieras actualizar WhatsApp Aero, tendrás que descargar la última versión disponible desde este enlace y repetir los pasos antes mencionados.

Otra opción es ingresar al Menú (tres puntos verticales), buscar GBConfiguraciones y darle clic en Actualizaciones. Allí tendrás la opción de buscar ficheros pendientes de instalación y es un proceso menos engorroso.

Ten en cuenta que los archivos y todo el material compartido en la app quedarán iguales durante el proceso de actualización.

Los riesgos de usar WhatsApp Aero

Recuerda que se trata de una variante no autorizada por Meta, así que los usuarios están expuestos al riesgo de ser baneados. El consejo es no abusar de las herramientas para que WhatsApp no identifique actividad irregular. Además, los demás usuarios pueden reportar tu cuenta si es que haces spam. Solo pasa desapercibido y no tendrás problemas con Meta.

