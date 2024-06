A diferencia de los Estados, el apartado Info de WhatsApp sirve para expresar a nuestros amigos que en esos momentos no nos encontramos disponibles para responder un mensaje, que estamos en una reunión importante o simplemente que no nos llamen en esos instantes debido a que nos hallamos en el cine. Pero ahora hay un detalle que pocos conocen de la plataforma de Meta que puede generar que la mayoría te pregunte por algo.

Se trata de colocar una indirecta en tu Info. ¿Alguna vez lo has hecho? Pues si no se te ocurre demasiado, hoy te mostraré una serie de frases que puedes poner en dicho apartado. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que descargar alguna aplicación de terceros mas que WhatsApp.

Listado de frases cortas para poner en tu Info de WhatsApp

“Vive el momento”.

“Siempre aprendiendo”.

“En busca de aventuras”.

“Cambiando el mundo, un día a la vez”.

“Creando mi propio camino”.

“La vida es demasiado corta para ser infeliz”.

“La felicidad está en las pequeñas cosas”.

“Cultivando mi mente y mi alma”.

“Tomando el control de mi vida”.

“Enfocado en mis metas”.

“Creando recuerdos inolvidables”.

“Viviendo sin arrepentimientos”.

“Siguiendo mi pasión”.

“Solo haciendo mi parte”.

WHATSAPP | Puedes modificar tu Info con solo presionar el ícono del lápiz en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

“Soñando en grande”.

“Abrazando la vida”.

“Buscando la belleza en todas partes”.

“Aprendiendo a amar cada día”.

“Viviendo sin límites”.

“Llega un punto en el que te das cuenta quién importa realmente en tu vida”.

“No solo crezcas, florece”.

“Quiero ser tu día a día”.

“Los que hablan de todo son los que no entienden de nada”.

“Dile a tu orgullo que el mío le manda saludos”.

“Sigue leyendo, aquí no hay nada para ti”.

WHATSAPP | Puedes modificar ese apartado cuando desees. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

“Si tiene que ser, será. Esperaré”.

“La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú”.

“Nadie está obligado a quererme. Al fin y al cabo, no todo el mundo nace con buen gusto”.

“If you can dream it, you can do it.”

“We don’t remember days, we remember moments.”

“Everything seems impossible until it is done.”

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”

“Love is friendship set on fire.”

“Well done is better than well said.”

“Where there is love there is life.”

“Once you choose hope, anything’s possible.”

“Try it again. Fail again. Fail better.”

“Honesty is the first chapter in the book of wisdom.”

“Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it.”

“You change your life by changing your heart.”

