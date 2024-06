WhatsApp me sorprende cada vez que lo actualizo. Hasta el momento la app de mensajería me ha llamado la atención por la cantidad de nuevas opciones que me brinda en cuanto a seguridad y privacidad. Por ejemplo, en la última versión ya tienes la herramienta para evitar que tomen capturas de pantalla a tu foto de perfil. Pero no es lo único.

Desde hace un tiempo WABeta Info anunció la llegada de nuevos colores a la plataforma de Meta; sin embargo, eso aún no ha ocurrido. Aunque se espera que se habilite antes de fin de año, hay un detalle que te gustará: se trata del “modo magenta”. ¿Cómo funciona? Aquí te lo explico.

Cómo activar el “modo magenta” en WhatsApp

Descargar Nova Launcher

Lo primero que debes hacer será ingresar a Google Play y allí descargar la app llamada Nova Launcher. Cuando lo tengas en tu dispositivo, no habrá ningún problema, ya que podrás configurarla como desees. Tampoco tienes que pagar por opciones exclusivas.

WHATSAPP | Recuerda que Nova Launcher es completamente gratuita. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cambiar la capa de personalización

Ahora que has configurado Nova Launcher, debes colocarla como predeterminada. Solo presiona nuevamente en el ícono de la app y saldrá una ventana que dice que debes de cambiar la capa de personalización para que surta efecto. En el “Lanzador de inicio”, deberás seleccionar Nova Launcher.

WHATSAPP | Sigue todos los pasos para establecer a Nova Launcher como predeterminado. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Buscar la imagen en magenta

Simplemente abre tu navegador favorito y allí busca el ícono de WhatsApp en color magenta. Solo tienes que elegir la que más te guste. Recuerda que esta debe estar en formato PNG y transparente a fin de que tenga mejor efecto.

WHATSAPP | Descarga la imagen que más desees. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Activar el “modo magenta”

Solo presiona el logo de WhatsApp dos segundos y verás una ventana en la que dice la palabra “Editar”. Presiona sobre ella y ahora simplemente anda nuevamente al ícono de WhatsApp, selecciona Aplicaciones, Fotos y luego determina el tamaño de la imagen. Con ello ya tendrás el “modo magenta”.

