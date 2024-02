Se acerca el “Día de San Valentín” y millones de personas ya están organizando todo para sorprender a su pareja, aunque algunos la pasarán junto a sus amigos porque la referida festividad también es conocida como el “Día del Amor y la Amistad”. El próximo 14 de febrero es la fecha precisa para declararle tus sentimientos a una persona que te gusta, hazlo de una manera creativa enviando un mensaje codificado a través de WhatsApp, ¿Cómo? Desde Depor te enseñaremos el proceso de inmediato.

Sin duda es una manera creativa y divertida de decirle a alguien que te gusta o si quiere salir contigo, ya que se sorprenderá cuando descifre el código y vea el mensaje original. La mejor parte es que no descargarás ninguna aplicación de terceros o programa modificado como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., todo lo vas a realizar con la ayuda de una página web.

Para codificar tu mensaje utilizarás el código Morse, un sistema de codificación de caracteres alfabéticos y numéricos que utiliza secuencias de puntos y rayas. Recomendamos que tu mensaje de WhatsApp no se muy largo, ya que él o ella podría aburrirse al momento de descifrarlo.

Así puedes enviar mensajes codificados en WhatsApp por el Día de San Valentín

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, haz clic en el siguiente enlace para ir a la página en donde podrás utilizar el código Morse.

para ir a la página en donde podrás utilizar el código Morse. Coloca tu mensaje en el campo de texto, por ejemplo: “ Hola, me gustas y quisiera salir contigo ”.

”. El siguiente paso es presionar el botón que dice “ Codificar ”.

”. Como no puedes copiar el código, tendrás que escribirlo manualmente.

Abre WhatsApp e ingresa a la conversación con esa persona: digita el código “ | ··· | --- | ·-·· | ·- | | -- | · | | --· | ··- | ··· | - | ·- | ··· | | -·-- | | --·- | ··- | ·· | ··· | ·· | · | ·-· | ·- | | ··· | ·- | ·-·· | ·· | ·-· | | -·-· | --- | -· | - | ·· | --· | ---”

Finalmente, envía el mensaje.

Es probable que te pregunten lo que significa, aquí tendrá que usar tu creatividad y decirle que lo descifre.