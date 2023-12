WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones que muchas personas tienden a usar para comunicarse con sus amigos y expresar diversidad de sentimientos utilizando emojis, GIF, stickers animados o realizados con tu rostro, etc.

Sin embargo, parece que ciertos malhechores que no conocemos también están haciéndonos llamadas insesantes cada cierto tiempo. Estos números de WhatsApp suelen ser del extranjero. Es por esa razón que algunos medios de ciberseguridad de México, España, Estados Unidos, etc., han informado a sus usuarios que no contesten a esas comunicaciones.

¿Qué sucede si lo hago? Aquí te damos a conocer cuáles son las llamadas que no debes contestar nunca. Recuérdalo siempre.

Números de WhatsApp que no debes contestar