WhatsApp no solo es compatible con los mensajes textuales, también es posible enviar fotografías, videos, audios y documentos que no superen los 2 GB, sin embargo, al momento de enviar archivos pesados y sobre todo en grandes cantidades, el referido servicio de comunicación rápida suele tardar demasiado tiempo incluso si tienes una buena conexión a internet.

Se trata de la función denominada “Gente cercana”, una alternativa a “Compartir con Nearby” de Google, se estima que la ventaja de hacerlo a través de WhatsApp es que podrías compartir archivos entre usuarios que tengan un dispositivo móvil con sistema operativo iOS y Android.

Otro beneficio es que será posible enviar varios archivos multimedia con un peso máximo de 2 GB, el proceso se realizará de una manera más rápida y segura, a diferencia de hacerlo mediante la conexión wifi o con los datos móviles; además, no utilizarás un chat personal o grupal de por medio, sino otro espacio en donde no vas a dejar constancia de que tú has mandado ese contenido. Sin duda es un método más privado porque evitas las capturas de pantalla.

Cómo funcionará “Gente cercana” en WhatsApp

Antes de comenzar, es importante aclarar que la función “ People nearby ” todavía se encuentra en su etapa de desarrollo.

Primero, tú y la persona a recibir deben estar en el mismo espacio físicamente.

Ahora, los dos tienen que ingresar a WhatsApp y acceder al apartado “ Compartir con gente cercana ” desde los “Ajustes”.

El usuario a enviar debe agitar el smartphone y a la otra persona le llegará una solicitud de transferencia > tiene que aceptarla.

Parece que todo se compartirá mediante la conexión Bluetooth , pues resulta más rápido que mediante una conexión wifi.

Este tipo de transferencia se encuentra cifrado.

No vas a dejar rastros como en una conversación.

Tampoco será requisito agregar a la otra persona, pues previamente vas a colocar un nombre de usuario como en Nearby de Google.

WhatsApp trabaja en 'People nearby', una nueva función para compartir archivos con personas cercanas en Android.