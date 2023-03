Las tres novedosas opciones de los chats grupales en WhatsApp solo están disponibles en su programa Beta para los usuarios de iOS y Android, no te preocupes que desde Depor te diremos cómo obtener esta versión de prueba sin descargar APKs o aplicaciones de terceros.

Además, también te enseñaremos a utilizarlas, sin duda serán de mucha utilidad para ahorrar espacio de almacenamiento en tu dispositivo móvil, mantener organizados los grupos de tu preferencia, conservar mensajes que consideres importantes, depurar ciertos chats en donde ya no hay actividad y reconocer a los miembros que todavía no has agregado.

Las nuevas herramientas de los chats grupales de WhatsApp

Mensajes guardados

Los miembros de un grupo de WhatsApp pueden “guardar mensajes” así el administrador haya activado la opción de “mensajes temporales”, una herramienta que se encarga de eliminar automáticamente todo el contenido de un chat después de 24 horas, 7 días o tres meses, se borra todo, textos, fotos, videos, audios, etc., incluso de los archivos internos de tu teléfono inteligente. Para conservar cierto contenido debes hacer lo siguiente:

Primero, abre la aplicación e ingresa a una conversación grupal.

Ahora, selecciona un mensaje hasta que se encuentre sombreado y te aparecerá la opción “guardar mensaje”, presiónala.

El siguiente paso es oprimir en el nombre del chat.

Desplázate hacia abajo y te aparecerá la nueva sección denominada “Mensajes guardados”.

Aquí se almacenará todo el contenido que deseas conservar.

Vista previa de la función "mensajes guardados". (Foto: WabetaInfo)

Agregar fecha de expiración a los grupos

Los miembros de un grupo programarán una fecha de vencimiento al mismo, quiere decir que ese chat se eliminará en el tiempo previamente configurado, no obstante, también es posible deshacer la acción en caso cambies de opinión. Recuerda que la elección es personal y no afectará a los otros participantes.

Vuelve a las configuraciones del grupo tras tocar sobre el nombre del mismo.

Desplázate hacia abajo y aprieta en el apartado que dice “Expiración del grupo”.

Se desplegará una ventana emergente con cuatro opciones: “En un día”, “En una semana”, “Fecha personalizada” y “Quitar fecha de caducidad”.

Elige cualquiera de las tres primeras en mención para programar la fecha de vencimiento de un grupo, caso contrario la última para retirar la acción.

Vista previa de la función "Grupos que expiran". (Foto: WabetaInfo)

Nombre de inserción

Es una nueva característica, con la cual observarás el nombre de inserción de los participantes de un grupo en lugar de su número telefónico, algo muy útil cuando los chats tiene cientos de miembros que todavía no has agregado, pues así será más fácil saber quién ha enviado un mensaje.

Vista previa de la función "Nombre de inserción" de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para Android?

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

¿Cómo ser beta tester de WhatsApp en iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

Ahora deberías ser redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

Recuerda que cada vez que ingreses a la beta de WhatsApp, es posible que demore en descarga la última versión.

