Si eres de las personas que prefiere mandar audios de WhatsApp antes que escribir cualquier texto, seguramente te resulte molesto tener que mantener pulsado el botón del micrófono para poder grabar. En ese sentido, existe un truco para evitar esto y así aproveches el tiempo en realizar otras cosas. En DEPOR, te explicamos en qué consiste este método.

¿Cómo enviar audios en WhatsApp sin mantener pulsado el botón?

Lo que primero debes hacer es entrar a la app de WhatsApp desde tu celular Android o iOS.

Tras esto, abre un chat en el que quieras mandar una nota de voz.

Seguido, mantén pulsado el icono del micrófono.

En este momento, desliza el botón hacia la parte de arriba.

Aquí, te aparecerá un candado.

Una vez que se active suelta el botón.

Continúa hablando hasta que finalices tu mensaje.

Por último, suelta el botón y listo.

Con este truco ya no volverás a preocuparte de que tu mensaje de voz no se envíe o estés pendiente de si estás grabando o no.

¿Cómo programar un mensaje de WhatsApp?

Para ello debemos hacer una copia de seguridad de nuestros Chats de WhatsApp.

Solo debes ingresar a Ajustes, Chats y Copia de seguridad.

Cuando lo hagas, simplemente descarga WhatsApp Business.

Coloca tu número de teléfono y código de verificación.

En ese instante verás que automáticamente WhatsApp Business reconocerá tus chats.

Ahora cuando estés dentro de la aplicación pulsa los tres puntitos de la esquina superior.

Selecciona en “Herramientas para la empresa”.

Allí pulsa en “Mensaje de ausencia”.

Activa la función y escribe el mensaje. Asimismo determina en qué horario deseas que se mande y si es para todos o un grupo selecto de amigos.