¿Se te ven demasiado las arrugas, no tienes tiempo para lavarte la cara o simplemente no hay forma de que te pongas algo de rubor? No te preocupes, porque WhatsApp ha decidido acabar con ello y, por fin, ha integrado un filtro llamado “Maquillaje”.

Con ella tu cara se verá tersa, sin irregularidades. Sin embargo, para poder obtener esta función llamativa de WhatsApp es necesario que debas contar con algunos requisitos. Eso sí, no tienes que bajar alguna aplicación de terceros o algo por el estilo. Todo se encuentra dentro de la misma app

1. Primero deberás contar con la beta de WhatsApp, ya que en ella ya se encuentra, en exclusiva, dicha herramienta que te facilitará la vida. Para ello anda a Google Play y busca la app. Luego dirígete a la zona media y verás el botón de “Unirte”. Presiona sobre ella y listo.

2. Cuando hayas actualizado WhatsApp, deberás abrir la app y hacer una videollamada, ya sea a tu amigo o a cualquier contacto de confianza. A continuación verás un botón de varita mágica.

3. Una vez lo hayas pulsado, se activará un ícono que simula ser un rostro. Pulsa allí y tu rostro se iluminará un poco más de lo normal, destacando en tus videollamadas. Ese es el “Maquillaje” de la app.

¿Qué pasa si no hay vacantes para unirme a la Beta de WhatsApp? Puedes hacer dos cosas: la primera es que puedes esperar a que llegue a la versión estándar; sin embargo, si te urge, será bueno que emplees estos pasos:

Dirígete a la tienda de aplicaciones de tu smartphone y busca la aplicación llamada Beta Maniac . Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google.

Esta es completamente gratuita y solo se encuentra en los terminales con sistema operativo de Google. Una vez que lo hayas descargado, tienes que loguearte con tu cuenta de Google. Esto es para que recibas notificaciones cuando se abran vacantes en WhatsApp Beta .

. Ahora solo tienes que buscar WhatsApp y allí aparecerá un nuevo botón para ser desarrollador. En caso no esté abierta la Beta, se te informará con una alerta. Usualmente, esta habilita más espacio en la madrugada, así que atento.

